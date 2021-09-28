"Было нарушение регламента", — Разумков про судьбу закона об олигархах

Спикер парламента считает, что авторы законопроекта №5599 Стефанчук и Вениславский ввели нардепов в заблуждение.

Президент Владимир Зеленский может ветировать или подписать "антиолигархический" закон №5599. Об этом в эфире телеканала НАШ предупредил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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По его словам, "антиолигархический" закон №5599 не нужно переголосовывать.

Глава государства может ветировать документ и направить его в Верховную Раду с новыми предложениями. В противном случае, если Владимир Зеленский подпишет проект закона, тогда депутатам придется вносить изменения в документ другим законопроектом.

"Я как председатель парламента, считаю, что было нарушение регламента (при голосовании — ред.). Поэтому запускать 131 статью (регламента ВР — ред.), переголосовывать какие-то правки — это будет неправильно …Это можно исправить следующим образом — или это может быть вето президента, возвращен (законопроект — ред.) в Верховную Раду с предложениями, тем более, что президент является автором этого законопроекта, или закон может быть подписан, и после этого вносить изменения в этот закон", — подчеркнул Дмитрий Разумков в эфире телеканала.

По словам спикера парламента, в ближайшее время Верховная Рада проголосует за постановления, которые блокируют подписание президентом закон об олигархах №5599.

Дмитрий Разумков рассчитывает на то, что профильный комитет подготовит корректный текст документа, за который голосовали нардепы, и в этот же день спикер подпишет закон и направит его на подпись Владимиру Зеленскому.

Председатель парламента также считает, что авторы "антиолигархического" закона Руслан Стефанчук и Федор Вениславский ввели в заблуждение депутатов при голосовании.

"Я убежден, я об этом уже говорил коллегам, что депутатов специально ввели в заблуждение. Поскольку те, кто предложил эту процедуру, те, кто ставил ее на голосование, сами за нее не проголосовали… Я имею ввиду Руслана Стефанчука и Федора Вениславского", — продолжил Разумков.

На вопрос ведущего телеканала НАШ, почему Руслан Стефанчук и Федор Вениславский не проголосовали, спикер ответил следующее: "Этот вопрос стоит им задать. Понимая, что после этого (голосования — ред.) будут последствия".

"Антиолигархический" закон №5599 — голосование Верховной Рады

23 сентября во втором чтении Верховная Рада приняла законопроект №5599. "Антиолигархический" документ поддержали 279 народных депутатов, а обсуждение законопроекта сопровождалось криками из зала голосования "диктатура", "Лукашенко" и "ганьба".

Глава государства Владимир Зеленский поприветствовал принятие "антиолигархического" закона №5599 и заявил, что Украина получила шанс "на постройку цивилизованных и чистых отношений между большим бизнесом и страной".

На следующий день комитет нацбезопасности рекомендовал провести повторное голосование за "антиолигархический" закон №5599 для исправления несогласованности в тексте самого документа из-за наличия взаимоисключающих поправок.