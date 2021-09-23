"Исторический шанс": Зеленский отреагировал на принятие "антиолигархического" закона

Президент заявил, что теперь единственный путь олигархов — вести честный бизнес. Также он рассказал о давлении, которое оказывали противники законопроекта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря принятию "антиолигархического" закона №5599 наша страна получит "исторический шанс на постройку цивилизованных и чистых отношений между большим бизнесом и страной". Обращение опубликовано на канале главы государства в Telegram.

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"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти — группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи", — написал глава государства, отметив, что "каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами".

По словам президента, каждый украинец помнит, как те "покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов".

Комментируя принятия парламентом законопроекта, Зеленский заявил, что многим политикам оно не понравилось, поскольку те "хотят жить, работая на олигархов". Он утверждает, что на президентскую команду было оказано большое давление, а депутатов даже шантажировали.

Глава государства выразил благодарность всем парламентариям, которые отдали свои голоса за законопроект (всего их было 279).

"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом", — заявил президент.

Напомним, что 23 сентября Рада приняла во втором чтении проект закона №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В журналистской среде его прозвали "антиолигархическим".

Если закон вступит в силу, в Украине запустится реестр олигархов. Полномочия признавать человека олигархом возложили на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на основании ряда критериев.

Напомним, 17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине уже разработали систему учета олигархов. По его словам, инструмент имеет наивысший уровень сложности.