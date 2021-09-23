Под крики "диктатура" и "Лукашенко": Рада приняла "антиолигархический" законопроект №5599 (видео)
Документ предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Его поддержали 279 нардепов.
В четверг, 23 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который СМИ прозвали "антиолигархическим".
"За" законопроект проголосовали 279 народных депутатов, из которых 229 — представители "Слуги народа", 18 — группы "За майбутнє", 15 — "Доверия", 11 — "Голоса" и 6 внефракционных. Документ не поддержал ни один представитель "Евросолидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины".
Рассмотрение документа началось в 12:30 и длилось до 13:50.
В ходе заседания поправки к законопроекту рассматривались не по одной, а постатейно. "За" по каждой статье набиралось около 260 голосов.
Во время обсуждения "антиолигархического" законопроекта присутствовавшие в зале парламентарии периодически выкрикивали "диктатура", "Лукашенко" и "ганьба".
Представители оппозиционных фракций также предприняли попытку отстранить от председательства на сессии первого замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Впрочем, эту инициативу поддержали лишь 61 парламентарий.
Законопроект №5599 "об олигархах": в чем его суть
Согласно принятому законопроекту, в Украине запустится реестр олигархов, в который будут вносить лиц, отвечающих хотя бы трем из четырех критериев:
- берет участие в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, который является монополистом или занимает монопольное положение и в течение года поддерживает или усиливает такое положение;
- подтвержденная стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на текущий момент эта сумма составляет 2,189 млн грн).
Полномочия признавать человека олигархом возложили на СНБО.
Внесенным в реестр лицам запрещается:
- делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политических партий;
- быть покупателем объектов большой приватизации;
- финансировать любую политическую агитацию и митинги с политическими требованиями.
В случае контактов с внесенными в реестр олигархов лицами публичным служащим необходимо будет подавать об этом декларацию.
"Антиолигархический" Закон вступает в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие через шесть месяцев после этого, то есть в 2022 году. Действовать документ будет 10 лет.
Отметим, в первом чтении "антиолигархический" законопроект приняли 1 июля. Тогда его поддержали 275 нардепов, из которых 231 — члены фракции "Слуга народа".
Напомним, 17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине уже разработали систему учета олигархов. По его словам, инструмент имеет наивысший уровень сложности.