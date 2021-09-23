Под крики "диктатура" и "Лукашенко": Рада приняла "антиолигархический" законопроект №5599 (видео)

Документ предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Его поддержали 279 нардепов.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который СМИ прозвали "антиолигархическим".

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"За" законопроект проголосовали 279 народных депутатов, из которых 229 — представители "Слуги народа", 18 — группы "За майбутнє", 15 — "Доверия", 11 — "Голоса" и 6 внефракционных. Документ не поддержал ни один представитель "Евросолидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины".

[ + – ] Пофракционное голосование за законопроект №5599 во втором чтении

Рассмотрение документа началось в 12:30 и длилось до 13:50.

В ходе заседания поправки к законопроекту рассматривались не по одной, а постатейно. "За" по каждой статье набиралось около 260 голосов.

Во время обсуждения "антиолигархического" законопроекта присутствовавшие в зале парламентарии периодически выкрикивали "диктатура", "Лукашенко" и "ганьба".

[ + – ] Во время голосования за антиолигархический законопроект Зеленского в Раде кричали "Лукашенко"

Представители оппозиционных фракций также предприняли попытку отстранить от председательства на сессии первого замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Впрочем, эту инициативу поддержали лишь 61 парламентарий.

[ + – ] Рассмотрение законопроекта 5599 об олигархах Украины

Законопроект №5599 "об олигархах": в чем его суть

Согласно принятому законопроекту, в Украине запустится реестр олигархов, в который будут вносить лиц, отвечающих хотя бы трем из четырех критериев:

берет участие в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, который является монополистом или занимает монопольное положение и в течение года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на текущий момент эта сумма составляет 2,189 млн грн).

Полномочия признавать человека олигархом возложили на СНБО.

Внесенным в реестр лицам запрещается:

делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политических партий;

быть покупателем объектов большой приватизации;

финансировать любую политическую агитацию и митинги с политическими требованиями.

В случае контактов с внесенными в реестр олигархов лицами публичным служащим необходимо будет подавать об этом декларацию.

"Антиолигархический" Закон вступает в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие через шесть месяцев после этого, то есть в 2022 году. Действовать документ будет 10 лет.

Отметим, в первом чтении "антиолигархический" законопроект приняли 1 июля. Тогда его поддержали 275 нардепов, из которых 231 — члены фракции "Слуга народа".

Напомним, 17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине уже разработали систему учета олигархов. По его словам, инструмент имеет наивысший уровень сложности.