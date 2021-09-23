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Под крики "диктатура" и "Лукашенко": Рада приняла "антиолигархический" законопроект №5599 (видео)

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Олигархи в Украине
Фото: Ян Доброносов

Документ предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Его поддержали 279 нардепов.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который СМИ прозвали "антиолигархическим".

"За" законопроект проголосовали 279 народных депутатов, из которых 229 — представители "Слуги народа", 18 — группы "За майбутнє", 15 — "Доверия", 11 — "Голоса" и 6 внефракционных. Документ не поддержал ни один представитель "Евросолидарности", ОПЗЖ и "Батькивщины".

Голосование за законопроект №5599 об олигархах Украины
Пофракционное голосование за законопроект №5599 во втором чтении

Рассмотрение документа началось в 12:30 и длилось до 13:50.

В ходе заседания поправки к законопроекту рассматривались не по одной, а постатейно. "За" по каждой статье набиралось около 260 голосов.

Во время обсуждения "антиолигархического" законопроекта присутствовавшие в зале парламентарии периодически выкрикивали "диктатура", "Лукашенко" и "ганьба".

Во время голосования за антиолигархический законопроект Зеленского в Раде кричали "Лукашенко"

Представители оппозиционных фракций также предприняли попытку отстранить от председательства на сессии первого замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Впрочем, эту инициативу поддержали лишь 61 парламентарий.

Рассмотрение законопроекта 5599 об олигархах Украины

Законопроект №5599 "об олигархах": в чем его суть

Согласно принятому законопроекту, в Украине запустится реестр олигархов, в который будут вносить лиц, отвечающих хотя бы трем из четырех критериев:

  • берет участие в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, который является монополистом или занимает монопольное положение и в течение года поддерживает или усиливает такое положение;
  • подтвержденная стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на текущий момент эта сумма составляет 2,189 млн грн).

Полномочия признавать человека олигархом возложили на СНБО.

Внесенным в реестр лицам запрещается:

  • делать любые взносы в пользу кандидатов на выборах или политических партий;
  • быть покупателем объектов большой приватизации;
  • финансировать любую политическую агитацию и митинги с политическими требованиями.

В случае контактов с внесенными в реестр олигархов лицами публичным служащим необходимо будет подавать об этом декларацию.

"Антиолигархический" Закон вступает в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие через шесть месяцев после этого, то есть в 2022 году. Действовать документ будет 10 лет.

Отметим, в первом чтении "антиолигархический" законопроект приняли 1 июля. Тогда его поддержали 275 нардепов, из которых 231 — члены фракции "Слуга народа".

Напомним, 17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине уже разработали систему учета олигархов. По его словам, инструмент имеет наивысший уровень сложности.