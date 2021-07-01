Борьба с олигархами: в Раде поддержали законопроект Зеленского в первом чтении (видео)

Среди тех, кто отказался законопроект, предусматривающий создание реестра олигархов, фракции "ЕС", "Голос" и "Батькивщина".

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №5599, известный также, как "закон об олигархах". Депутаты проголосовали за законопроект во время внеочередного заседания парламента 1 июля. Действие закона рассчитано на 10 лет. Трансляция заседания велась на канале "Рада" в YouTube.

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Не поддержали закон "ЕС", "Голос" и "Батькивщина". Юлия Тимошенко перед голосованием выступила с трибуны и заявила, что ее "трудно обвинить в любви к олигархам". Это ее заявление вызвало в зале смех и аплодисменты.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни" 2 июня. Законопроект сразу получил название "закон об олигархах".

Законопроект об олигархах: детали

Документ предполагает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься СНБО на основании представления от: правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

После этого президент издает соответствующий указ о введении принятого решения в действие, и оно окончательно вступает в силу со дня опубликования указа.

Кого смогут признать олигархом:

Согласно законопроекту, олигархом могут признать физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке согласно закону "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов

Законопроект предусматривает создание реестра олигархов. Те, кого включат в реестр:

не смогут осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине"; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законом "О предотвращении коррупции".

Ранее в СНБО заявили, что "случайных лиц" в реестре олигархов не будет и пообещали вскоре опубликовать этот список. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что этот перечень будет доступным любому и полностью открытым, а попадут туда только те, кто соответствует критериям олигарха.

"На сегодняшний день такие люди делятся на две категории: одни говорят, что не являются олигархами, что они — инвесторы, называют другие толкования, а другим наоборот очень хочется, чтобы их внесли в олигархи", — говорил Данилов и попросил дождаться принятия законопроекта. Теперь, когда он принят, видимо, стоит ждать и обнародования списка.