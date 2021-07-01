Боротьба з олігархами: в Раді підтримали законопроект Зеленського в першому читанні (відео)

Серед тих, хто відмовився за законопроект, який передбачає створення реєстру олігархів, фракції "ЄС", "Голос" і "Батьківщина".

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №5599, відомий також, як "закон про олігархів". Депутати проголосували за законопроект під час позачергового засідання парламенту 1 липня. Дія закону розрахована на 10 років. Трансляція засідання велася на каналі "Рада" в YouTube.

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Не підтримали закон "ЄС", "Голос" і "Батьківщина". Юлія Тимошенко перед голосуванням виступила з трибуни і заявила, що її "важко звинуватити в любові до олігархів". Ця її заява викликала в залі сміх та оплески.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, повʼязаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті" 2 червня. Законопроект одразу отримав назву "закон про олігархів".

Законопроект про олігархів: деталі

Документ передбачає, що рішення про визнання особи олігархом ухвалюватиметься РНБО на підставі подання від: уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Після цього президент видає відповідний указ про надання ухваленому рішенню чинності, і воно остаточно набирає чинності з дня опублікування указу.

Кого зможуть визнати олігархом:

Згідно із законопроектом, олігархом можуть визнати фізичну особу, яка одночасно відповідає щонайменше трьом із таких ознак:

бере участь в політичному житті;

може впливати на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником субʼєкта господарювання, у день набрання чинності цим законом є субʼєктом природних монополій або займає монопольне (домінантне) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

підтверджена вартість активів особи (й осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів

Законопроект передбачає створення реєстру олігархів. Ті, кого заносять до реєстру:

не зможуть здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до закону "Про політичні партії в Україні"; бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації обʼєктів великої приватизації;

будуть зобовʼязані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законом "Про запобігання корупції".

Раніше в РНБО заявили, що "випадкових осіб" у реєстрі олігархів не буде і пообіцяли незабаром опублікувати цей список. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що цей перелік буде доступним будь-якому і повністю відкритим, а потраплять туди тільки ті, хто відповідає критеріям олігарха.

"На сьогоднішній день такі люди діляться на дві категорії: одні кажуть, що не є олігархами, що вони — інвестори, називають інші тлумачення, а іншим навпаки дуже хочеться, щоб їх внесли в олігархи", — говорив Данілов і попросив дочекатися ухвалення законопроекту. Тепер, коли він ухвалений, мабуть, варто чекати й оприлюднення списку.