Текст закону Зеленського про олігархів вже в Раді: в Офісі президента розповіли деталі
Законопроект, як стверджують в ОП, не порушує прав людини, а лише встановлює правила взаємин з владою. Він також стане основою для інших законів.
Законопроект Володимира Зеленського №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" внесений до Верховної Ради.
Зараз текст законопроекту на сайті не опублікований, але він позначений як невідкладний. За словами спікера ВР Разумкова, деталі документа будуть опубліковані на сайті Ради завтра.
Як повідомляють в ОП, законопроект має визначення терміну "олігарх" — це особа, яка має значний вплив у господарському і політичному житті країни, а також контролює основні сегменти медіапростору. Документ матиме обмежений термін дії — 10 років.
Підкреслюється, що законопроект не порушує права людини, який підпадає під визначення олігарха, а лише визначає коло осіб і встановлює для них правила взаємин з представниками влади. На основі цього законопроекту будуть розроблені також інші закони: про лобізм, антитрастовий закон та низка інших нормативно-правових актів.
Детальніше розповів про законопроект народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Раніше видання ZN.ua також публікувало деталі закону про олігархів, але радник глави ОП Михайло Подоляк назвав їх "непідтвердженими і взагалі незрозумілими". Фінальна версія законопроекту може ще змінитися, тому говорити про "фінальну версію" законопроекту рано. Інформація нардепа збігається з тією, яку публікували журналісти.
Критерії, за якими будуть приписувати до олігарха:
- брати участь у політичному житті;
- має значний вплив на ЗМІ;
- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
- підтверджена власність активів особи перевищує 1 млн прожиткових мінімумів (2 млрд 270 млн).
Для потрапляння під статус "олігарха", як стверджує Железняк, необхідно відповідати 3 з 4 критеріїв.
Під "мати значний вплив на ЗМІ" мається на увазі контролювати або бути бенефіціаром ЗМІ. Якщо особа продасть медіа після вступу закону в дію, то воно все одно підпадає під критерій.
Участь у політичному житті, як повідомляє нардеп, має на увазі зайняття посади в управлінні партії та/або фінансуванні партії, мітингів або демонстрації з політичними гаслами. Під цей критерій також підпаде особа, що займає вагому політичну посаду, наприклад, президент України, нардеп або міністр.
Визначати особу олігархом буде Рада нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Таке рішення набуде чинності з дня опублікування відповідного указу президента.
Що буде заборонено олігархові:
- робити внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні;
- бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
- бути покупцем у великій приватизації.
У разі публічного контакту з держслужбовцем, особі, яка контактувала, потрібно буде подати декларацію про свої контакти у НАПКА.
Нагадаємо, РНБО у свій список олігархів внесла 13 персон.
Як написав президент України в колонці Фокуса, всі олігархи стануть великими бізнесменами, а Медведчук — лише початок процесу.