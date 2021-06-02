Текст закону Зеленського про олігархів вже в Раді: в Офісі президента розповіли деталі

Законопроект, як стверджують в ОП, не порушує прав людини, а лише встановлює правила взаємин з владою. Він також стане основою для інших законів.

Законопроект Володимира Зеленського №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" внесений до Верховної Ради.

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Зараз текст законопроекту на сайті не опублікований, але він позначений як невідкладний. За словами спікера ВР Разумкова, деталі документа будуть опубліковані на сайті Ради завтра.

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Як повідомляють в ОП, законопроект має визначення терміну "олігарх" — це особа, яка має значний вплив у господарському і політичному житті країни, а також контролює основні сегменти медіапростору. Документ матиме обмежений термін дії — 10 років.

Підкреслюється, що законопроект не порушує права людини, який підпадає під визначення олігарха, а лише визначає коло осіб і встановлює для них правила взаємин з представниками влади. На основі цього законопроекту будуть розроблені також інші закони: про лобізм, антитрастовий закон та низка інших нормативно-правових актів.

Детальніше розповів про законопроект народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Раніше видання ZN.ua також публікувало деталі закону про олігархів, але радник глави ОП Михайло Подоляк назвав їх "непідтвердженими і взагалі незрозумілими". Фінальна версія законопроекту може ще змінитися, тому говорити про "фінальну версію" законопроекту рано. Інформація нардепа збігається з тією, яку публікували журналісти.

Критерії, за якими будуть приписувати до олігарха:

брати участь у політичному житті;

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена власність активів особи перевищує 1 млн прожиткових мінімумів (2 млрд 270 млн).

Для потрапляння під статус "олігарха", як стверджує Железняк, необхідно відповідати 3 з 4 критеріїв.

Під "мати значний вплив на ЗМІ" мається на увазі контролювати або бути бенефіціаром ЗМІ. Якщо особа продасть медіа після вступу закону в дію, то воно все одно підпадає під критерій.

Участь у політичному житті, як повідомляє нардеп, має на увазі зайняття посади в управлінні партії та/або фінансуванні партії, мітингів або демонстрації з політичними гаслами. Під цей критерій також підпаде особа, що займає вагому політичну посаду, наприклад, президент України, нардеп або міністр.

Визначати особу олігархом буде Рада нацбезпеки і оборони на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Таке рішення набуде чинності з дня опублікування відповідного указу президента.

Що буде заборонено олігархові:

робити внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

бути покупцем у великій приватизації.

У разі публічного контакту з держслужбовцем, особі, яка контактувала, потрібно буде подати декларацію про свої контакти у НАПКА.

Нагадаємо, РНБО у свій список олігархів внесла 13 персон.

Як написав президент України в колонці Фокуса, всі олігархи стануть великими бізнесменами, а Медведчук — лише початок процесу.