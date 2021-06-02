Текст закона Зеленского об олигархах уже в Раде: в Офисе президента рассказали детали
Законопроект, как утверждают в ОП, не нарушает прав человека, а лишь устанавливает правила взаимоотношений с властью. Он также станет основой для других законов.
Законопроект Владимира Зеленского №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесен в Верховную Раду.
На данный момент текст законопроекта на сайте не опубликован, но он обозначен как неотложенный. По словам спикера ВР Разумкова, детали документа будут опубликованы на сайте Рады завтра.
Как сообщают в ОП, законопроект имеет определение термина "олигарх" — это лицо, имеющее значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медиапространства. Документ будет иметь ограниченный срок действия — 10 лет.
Подчеркивается, что законопроект не нарушает права человека, который подпадает под определение олигарха, а лишь определяет круг лиц и устанавливает для них правила взаимоотношений с представителями власти. На основе этого законопроекта будут разработаны и другие законы: о лоббизме, антитрастовый закон и ряд других нормативно-правовых актов.
Более детально рассказал о законопроекте народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее издание ZN.ua также публиковало детали закона об олигархах, но советник главы ОП Михаил Подоляк назвал их "неподтвержденными и вообще непонятными". Финальная версия законопроекта может еще измениться, поэтому говорить о "финальной версии" законопроекта рано. Информация нардепа совпадает с той, которую публиковали журналисты.
Критерии определения "олигарха":
- принятие участия в политической жизни;
- наличие значительного влияния на СМИ;
- владение монополией;
- владение активами, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн).
Для попадания под статус "олигарха", как утверждает Железняк, необходимо соответствовать 3 из 4 критериев.
Под "иметь значительное влияние на СМИ" имеется в виду контролировать или быть бенефициаром СМИ. Если лицо продаст медиа после вступления закона в действие, то оно все равно подпадает под критерий.
Участие в политической жизни, как сообщает нардеп, подразумевает занятие должности в управлении партии и/или финансировании партии, митингов или демонстрации с политическими лозунгами. Под этот критерий также подпадет лицо, занимающее весомую политическую должность, например, президент Украины, министр или нардеп.
Определять лицо олигархом будет Совет нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Такое решение вступит в силу со дня опубликования соответствующего указа президента.
Что будет запрещено олигарху:
- делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине;
- быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;
- быть покупателем в большой приватизации.
В случае публичного контакта с госслужащим, лицу, которое контактировало, нужно будет подать декларацию о своих контактах в НАПК.
Напомним, СНБО в свой список олигархов внес 13 персон.
Как написал президент Украины в колонке Фокуса, все олигархи станут крупными бизнесменами, а Медведчук — лишь начало процесса.