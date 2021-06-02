Текст закона Зеленского об олигархах уже в Раде: в Офисе президента рассказали детали

Законопроект, как утверждают в ОП, не нарушает прав человека, а лишь устанавливает правила взаимоотношений с властью. Он также станет основой для других законов.

Законопроект Владимира Зеленского №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесен в Верховную Раду.

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На данный момент текст законопроекта на сайте не опубликован, но он обозначен как неотложенный. По словам спикера ВР Разумкова, детали документа будут опубликованы на сайте Рады завтра.

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Как сообщают в ОП, законопроект имеет определение термина "олигарх" — это лицо, имеющее значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медиапространства. Документ будет иметь ограниченный срок действия — 10 лет.

Подчеркивается, что законопроект не нарушает права человека, который подпадает под определение олигарха, а лишь определяет круг лиц и устанавливает для них правила взаимоотношений с представителями власти. На основе этого законопроекта будут разработаны и другие законы: о лоббизме, антитрастовый закон и ряд других нормативно-правовых актов.

Более детально рассказал о законопроекте народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ранее издание ZN.ua также публиковало детали закона об олигархах, но советник главы ОП Михаил Подоляк назвал их "неподтвержденными и вообще непонятными". Финальная версия законопроекта может еще измениться, поэтому говорить о "финальной версии" законопроекта рано. Информация нардепа совпадает с той, которую публиковали журналисты.

Критерии определения "олигарха":

принятие участия в политической жизни;

наличие значительного влияния на СМИ;

владение монополией;

владение активами, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн).

Для попадания под статус "олигарха", как утверждает Железняк, необходимо соответствовать 3 из 4 критериев.

Под "иметь значительное влияние на СМИ" имеется в виду контролировать или быть бенефициаром СМИ. Если лицо продаст медиа после вступления закона в действие, то оно все равно подпадает под критерий.

Участие в политической жизни, как сообщает нардеп, подразумевает занятие должности в управлении партии и/или финансировании партии, митингов или демонстрации с политическими лозунгами. Под этот критерий также подпадет лицо, занимающее весомую политическую должность, например, президент Украины, министр или нардеп.

Определять лицо олигархом будет Совет нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Такое решение вступит в силу со дня опубликования соответствующего указа президента.

Что будет запрещено олигарху:

делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

быть покупателем в большой приватизации.

В случае публичного контакта с госслужащим, лицу, которое контактировало, нужно будет подать декларацию о своих контактах в НАПК.

Напомним, СНБО в свой список олигархов внес 13 персон.

Как написал президент Украины в колонке Фокуса, все олигархи станут крупными бизнесменами, а Медведчук — лишь начало процесса.