В Украине заработала современная система учета олигархов, — Данилов (видео)

Мониторинговая система может работать как с открытыми документами, так и информацией под грифом "секретно".

СНБО запустил систему мониторинга олигархов с наивысшим уровнем сложности. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге.

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По его словам, современная информационно-аналитическая система была создана и введена в эксплуатацию еще в августе 2021 года.

Данилов предупредил, что специальная система имеет третий наивысший уровень сложности и будет вести мониторинг граждан после утверждения законопроекта об олигархах.

Секретарь СНБО также отметил, что мониторинговая система, которая была запущена в августе 2021 года, может работать с открытыми документами, для служебного пользования и документами под грифом "секретно".

В ходе брифинга Алексей Данилов подчеркнул, это первая информационно-аналитическая система в Украине, имеющая подобный уровень сложности и защиты.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", — резюмировал секретарь СНБО, выступая перед журналистами.

[ + – ] Алексей Данилов про запуск системы учета олигархов

Ранее Фокус сообщал о публикации теста законопроекта об олигархах. В документе сказано, что олигархом будет считаться тот гражданин, который соответствует 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн. Если гражданин попадает в категорию олигархов — ему могут запретить перечислять средства партиям и покупать объекты при большой приватизации.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему юристы называют деолигархизацию дискриминацией.