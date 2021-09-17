В Україні запрацювала сучасна система обліку олігархів, — Данілов (відео)

Моніторингова система може працювати як з відкритими документами, так і інформацією під грифом "секретно".

РНБО запустила систему моніторингу олігархів з найвищим рівнем складності. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на брифінгу.

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За його словами, сучасна інформаційно-аналітична система була створена і введена в експлуатацію ще в серпні 2021 року.

Данілов попередив, що спеціальна система має третій найвищий рівень складності і буде вести моніторинг громадян після затвердження законопроєкту про олігархів.

Секретар РНБО також зазначив, що моніторингова система, яка була запущена в серпні 2021 року, може працювати з відкритими документами, для службового користування і документами під грифом "секретно".

У ході брифінгу Олексій Данілов підкреслив, це перша інформаційно-аналітична система в Україні, що має подібний рівень складності і захисту.

"Таких систем у нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі ухвалення у Верховній Раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець", — резюмував секретар РНБО, виступаючи перед журналістами.

[ + – ] Олексій Данілов про запуск системи обліку олігархів

Раніше Фокус повідомляв про публікацію тесту законопроекту про олігархів. У документі сказано, що олігархом буде вважатися той громадянин, який відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн. Якщо громадянин потрапляє в категорію олігархів — йому можуть заборонити перераховувати кошти партіям і купувати об'єкти при великій приватизації.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чому юристи називають деолігархізацію дискримінацією.