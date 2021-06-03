На сайті Ради опублікований текст законопроекту про олігархів: що їм буде заборонено

Олігархом є людина, що відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

Сьогодні, 3 червня, на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який поданий президентом Володимиром Зеленський як "невідкладний".

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Олігархом, тобто "особою, яка має значний економічний або політичну вагу в суспільному житті", згідно з текстом законопроекту, є той, хто відповідає як мінімум трьом з чотирьох критеріїв:

бере участь в політичному житті (зокрема — фінансуючи діяльність політичних партій або політичної агітації);

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціаром (контролером) монополії;

володіє активами, вартість яких перевищує один мільйон мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (2 млрд 270 млн у 2021 році).

Рішення про визнання особи олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Осіб, визнаних олігархами, вносять в спеціальний електронний реєстр.

Олігархам, яких внесли до реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Також внесені до реєстру олігархи повинні подавати в НАПКА електронні декларації.

У разі будь-якого неформального контакту олігарха з публічним службовцем (президентом, міністром, главою СБУ, генпрокурором, секретарем РНБО, суддею і т.д.) останній повинен буде подати до реєстру "декларацію про контакти".

Виключати осіб з реєстру олігархів може також РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський написав ексклюзивну колонку для Фокуса, в якій заявив, що в Україні вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Відповідаючи на питання журналіста Фокуса під час великої прес-конференції, яка відбулася 20 травня, Зеленський зазначив, що політикою деолігархізації влади не хочуть знищувати великий бізнес, але мають намір "позбутися від олігархічної системи".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в число олігархів можна включити 13 українців.