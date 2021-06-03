На сайте Рады опубликован текст законопроекта об олигархах: что им будет запрещено

Олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

Сегодня, 3 июня, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №5599 "О предотвращения угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который подан президентом Владимиром Зеленский как "неотложный".

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Олигархом, то есть "лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни", согласно тексту законопроекта, является тот, кто соответствует как минимум трем из четырех критериев:

участвует в политической жизни (в том числе — финансируя деятельность политических партий или политической агитации);

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициаром (контролером) монополии;

владеет активами, стоимость которых превышает один миллион минимальных прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (2 млрд 270 млн в 2021 году).

Решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Лиц, признанных олигархами, вносят в специальный электронный реестр.

Олигархам, которых внесли в реестр, запрещается:

совершать взносы (прямо или опосредованно) на поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также внесенные в реестр олигархи должны подавать в НАПК электронные декларации.

В случае любого неформального контакта олигарха с публичным служащим (президентом, министром, главой СБУ, генпрокурором, секретарем СНБО, судьей и т.д.) последний должен будет подать в реестр "декларацию о контактах".

Исключать лиц из реестра олигархов может также СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский написал эксклюзивную колонку для Фокуса, в которой заявил, что в Украине впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Отвечая на вопрос журналиста Фокуса во время большой пресс-конференции, которая состоялась 20 мая, Зеленский отметил, что политикой деолигархизации власти не хотят уничтожать большой бизнес, но намерены "избавиться от олигархической системы".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в число олигархов можно включить 13 украинцев.