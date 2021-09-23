RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика

Під крики "диктатура" і "Лукашенко": Рада ухвалила "антиолігархічний" законопроєкт №5599 (відео)

945
Олігархи в Україні
Фото: Ян Доброносов

Документ передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Його підтримали 279 нардепів.

У четвер, 23 вересня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархів)", який ЗМІ прозвали "антиолігархічним".

"За" законопроєкт проголосували 279 народних депутатів, з яких 229 — представники "Слуги народу", 18 — групи "За майбутнє", 15 — "Довіри", 11 — "Голосу" і 6 позафракційних. Документ не підтримав жоден представник "Євросолідарності", ОПЗЖ і "Батьківщини".

Голосування за законопроект №5599 про олігархів України
Пофракційне голосування за законопроєкт №5599 у другому читанні

Розгляд документа почався о 12:30 і тривав до 13:50.

У ході засідання поправки до законопроєкту розглядалися не по одній, а постатейно. "За" по кожній статті набиралося близько 260 голосів.

Під час обговорення "антиолігархічного" законопроєкту присутні в залі парламентарії періодично вигукували "диктатура", "Лукашенко" і "ганьба".

Під час голосування за антиолігархічний законопроєкт Зеленського в Раді кричали: "Лукашенко"

Представники опозиційних фракцій також зробили спробу відсторонити від головування на сесії першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Втім, цю ініціативу підтримав лише 61 парламентарій.

Розгляд законопроєкту 5599 про олігархів України

Законопроєкт №5599 "про олігархів": у чому його суть

Відповідно до ухваленого законопроєкту, в Україні запуститься реєстр олігархів, до якого вноситимуть осіб, що відповідають хоча б трьом з чотирьох критеріїв:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, який є монополістом або займає монопольне становище і протягом року підтримує або посилює такий стан;
  • підтверджена вартість активів перевищує мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на поточний момент ця сума становить 2,189 млн грн).

Повноваження визнавати людину олігархом поклали на РНБО.

Внесеним до реєстру особам забороняється:

  • робити будь-які внески на користь кандидатів на виборах або політичних партій;
  • бути покупцем об'єктів великої приватизації;
  • фінансувати будь-яку політичну агітацію і мітинги з політичними вимогами.

У разі контактів з внесеними до реєстру олігархів особами публічним службовцям необхідно буде подавати про це декларацію.

"Антиолігархічний" Закон вступає в силу наступного дня після його публікації і вводиться в дію через шість місяців після цього, тобто у 2022 році. Діяти документ буде 10 років.

Зазначимо, у першому читанні "антиолігархічний" законопроєкт ухвалили 1 липня. Тоді його підтримали 275 нардепів, з яких 231 — члени фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 17 вересня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні вже розробили систему обліку олігархів. За його словами, інструмент має найвищий рівень складності.