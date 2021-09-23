Під крики "диктатура" і "Лукашенко": Рада ухвалила "антиолігархічний" законопроєкт №5599 (відео)
Документ передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Його підтримали 279 нардепів.
У четвер, 23 вересня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархів)", який ЗМІ прозвали "антиолігархічним".
"За" законопроєкт проголосували 279 народних депутатів, з яких 229 — представники "Слуги народу", 18 — групи "За майбутнє", 15 — "Довіри", 11 — "Голосу" і 6 позафракційних. Документ не підтримав жоден представник "Євросолідарності", ОПЗЖ і "Батьківщини".
Розгляд документа почався о 12:30 і тривав до 13:50.
У ході засідання поправки до законопроєкту розглядалися не по одній, а постатейно. "За" по кожній статті набиралося близько 260 голосів.
Під час обговорення "антиолігархічного" законопроєкту присутні в залі парламентарії періодично вигукували "диктатура", "Лукашенко" і "ганьба".
Представники опозиційних фракцій також зробили спробу відсторонити від головування на сесії першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Втім, цю ініціативу підтримав лише 61 парламентарій.
Законопроєкт №5599 "про олігархів": у чому його суть
Відповідно до ухваленого законопроєкту, в Україні запуститься реєстр олігархів, до якого вноситимуть осіб, що відповідають хоча б трьом з чотирьох критеріїв:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, який є монополістом або займає монопольне становище і протягом року підтримує або посилює такий стан;
- підтверджена вартість активів перевищує мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на поточний момент ця сума становить 2,189 млн грн).
Повноваження визнавати людину олігархом поклали на РНБО.
Внесеним до реєстру особам забороняється:
- робити будь-які внески на користь кандидатів на виборах або політичних партій;
- бути покупцем об'єктів великої приватизації;
- фінансувати будь-яку політичну агітацію і мітинги з політичними вимогами.
У разі контактів з внесеними до реєстру олігархів особами публічним службовцям необхідно буде подавати про це декларацію.
"Антиолігархічний" Закон вступає в силу наступного дня після його публікації і вводиться в дію через шість місяців після цього, тобто у 2022 році. Діяти документ буде 10 років.
Зазначимо, у першому читанні "антиолігархічний" законопроєкт ухвалили 1 липня. Тоді його підтримали 275 нардепів, з яких 231 — члени фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, 17 вересня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні вже розробили систему обліку олігархів. За його словами, інструмент має найвищий рівень складності.