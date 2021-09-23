"Історичний шанс": Зеленський відреагував на ухвалення "антиолігархічного" закону

Президент заявив, що тепер єдиний шлях олігархів — вести чесний бізнес. Також він розповів про тиск, який чинили противники законопроєкту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки ухваленню "антиолігархічного" закону №5599 наша країна отримає "історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і країною". Звернення опубліковане на каналі глави держави в Telegram.

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"Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади — групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, чиновники або судді", — написав глава держави, зазначивши, що "кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами".

За словами президента, кожен українець пам'ятає, як ті "купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів".

Коментуючи ухвалення парламентом законопроєкту, Зеленський заявив, що багатьом політикам воно не сподобалося, оскільки ті "хочуть жити, працюючи на олігархів". Він стверджує, що на президентську команду чинився великий тиск, а депутатів навіть шантажували.

Глава держави висловив подяку всім парламентаріям, які віддали свої голоси за законопроєкт (усього їх було 279).

"Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова — так. А для олігархів шлях один — стати чистим бізнесом", — заявив президент.

Нагадаємо, що 23 вересня Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". У журналістському середовищі його прозвали "антиолігархічним".

Якщо закон набуде чинності, в Україні запуститься реєстр олігархів. Повноваження визнавати людину олігархом поклали на Раду національної безпеки й оборони (РНБО) України на підставі низки критеріїв.

Нагадаємо, 17 вересня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні вже розробили систему обліку олігархів. За його словами, інструмент має найвищий рівень складності.