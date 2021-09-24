Турборежим дал сбой: Рада переголосует за "антиолигархический" закон из-за ошибок "слуг"

Если юридическую коллизию с взаимоисключающими правками не исправят, президент Владимир Зеленский не сможет подписать закон.

Верховной Раде придется снова голосовать за "антиолигархический" закон №5599, поскольку нардепы учли правки, которые противоречат одна другой. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Депутат опубликовал в своем Telegram-канале выводы профильного комитета Рады по вопросам нацбезопасности о необходимости провести повторное голосование за "антиолигархический" закон №5599 для исправления несогласованности в тексте самого документа.

По словам Ярослава Железняка, Верховная Рада приняла закон №5599 и учла сразу три поправки, которые противоречат одна другой.

"Испанский стыд или "а мы же говорили!". Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать. В чем проблема? Учли одновременно 3-и (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой. Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья про то, как олигарх признается олигархом", — сообщил парламентарий от "Голоса" в своем Telegram-канале.

[ + – ] Решение комитета нацбезопасности по "антиолигархическому" закону №5599

В комментарии PavlovskyNews Ярослав Железняк заявил, что авторы законопроекта №5599 около недели будут исправлять неточности в тексте документа, после чего будет постановление о блокировании голосования.

"Это, наверно, октябрь месяц… законопроект пойдет на подписание президентом Владимиром Зеленским", — добавил нардеп.

[ + – ] Ярослав Железняк про новое голосование за "антиолигархический" закон №5599

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков потроллил вчерашнее голосование за "антиолигархический" закон №5599, в ходе которого утвердили его правку №398, предусматривающую формирование НАПК реестра олигархов по представлению спецкомиссии.

[ + – ] Разумков потроллил нардепов после принятия "антиолигархического" закона №5599

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что "Слуги народа" внесли в закон две взаимоисключающие нормы, из-за чего документ не будет функционировать.

"Одна гласит, что олигархом признает СНБО, как это и планировал Зеленский, а другая — что НАЗК (правка Разумкова). По сути, в таком виде законопроект не сможет работать и к нему нужно снова возвращаться. Верной дорогой идете, товарищи!", — добавил парламентарий в своем Telegram-канале.

"Антиолигархический" закон №5599 — как голосовала Рада

23 сентября во втором чтении Верховная Рада приняла законопроект №5599, предложенный президентом. Документ поддержали 279 народных депутатов, а обсуждение законопроекта сопровождалось криками из зала голосования "диктатура", "Лукашенко" и "ганьба".

Представители оппозиции попытались отстранить Руслана Стефанчука от председательства на сессии, однако эту инициативу поддержал лишь 61 нардеп.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Рады о принятии "антиолигархического" закона №5599 и заявил, что Украина получит "исторический шанс на постройку цивилизованных и чистых отношений между большим бизнесом и страной"