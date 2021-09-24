Турборежим дав збій: Рада переголосує за "антиолігархічний" закон через помилки "слуг"

Якщо юридичну колізію із взаємовиключними правками не виправлять, президент Володимир Зеленський не зможе підписати закон.

Верховній Раді доведеться знову голосувати за "антиолігархічний" закон №5599, оскільки нардепи врахували правки, які суперечать одна одній. Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Депутат опублікував у своєму Telegram-каналі висновки профільного комітету Ради з питань нацбезпеки про необхідність провести повторне голосування за "антиолігархічний" закон №5599 для виправлення неузгодженості в тексті самого документа.

За словами Ярослава Железняка, Верховна Рада прийняла закон №5599 і врахувала відразу три поправки, які суперечать одна одній.

"Іспанський сором або "а ми ж говорили!". Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. У чому проблема? Врахували одночасно 3-и (396,398,406) правки, які суперечать одна одній. Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону. Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", — повідомив парламентарій від "Голосу" в своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Рішення комітету нацбезпеки щодо "антиолігархічного" закону №5599

У коментарі PavlovskyNews Ярослав Железняк заявив, що автори законопроекту №5599 близько тижня виправлятимуть неточності в тексті документа, після чого буде постанова про блокування голосування.

"Це, напевно, жовтень місяць... законопроект піде на підписання президентом Володимиром Зеленським", — додав нардеп.

[ + – ] Ярослав Железняк про нове голосування за "антиолігархічний" закон №5599

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков потролив вчорашнє голосування за "антиолігархічний" закон №5599, в ході якого затвердили його правку №398, що передбачає формування НАПКА реєстру олігархів за поданням спецкомісії.

[ + – ] Разумков потролив нардепів після прийняття "антиолігархічного" закону №5599

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що "Слуги народу" внесли в закон дві взаємовиключні норми, через що документ не функціонуватиме.

"Одна говорить, що олігархом визнає РНБО, як це і планував Зеленський, а інша — що НАЗК (правка Разумкова). По суті, в такому вигляді законопроект не зможе працювати, і до нього потрібно знову повертатися. Правильною дорогою йдете, товариші!" — додав парламентарій у своєму Telegram-каналі.

"Антиолігархічній" закон №5599 — як голосувала Рада

23 вересня у другому читанні Верховна Рада прийняла законопроект №5599, запропонований президентом. Документ підтримали 279 народних депутатів, а обговорення законопроекту супроводжувалося криками із залу голосування "Диктатура", "Лукашенко" і "Ганьба".

Представники опозиції спробували відсторонити Руслана Стефанчука від головування на сесії, однак цю ініціативу підтримав лише 61 нардеп.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Ради про прийняття "антиолігархічного" закону №5599 і заявив, що Україна отримає "історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і країною"