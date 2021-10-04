В "Слуге народа" назвали главного кандидата на пост Разумкова

Нардеп Евгения Кравчук подчеркнула, что Разумков не стал бы спикером Рады без Зеленского

В парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что основным кандидатом на должность главы Верховной Рады является ее вице-спикер Руслан Стефанчук. Об этом замглавы фракции СН Евгения Кравчук рассказала в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

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По словам нардепа, в Трускавце, где собрались "слуги", прошло длительное заседание, на котором состоялся откровенный разговор на тему отставки главы парламента. При этом раскола во фракции сейчас нет, уверяет Кравчук.

"Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову. — Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас — делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук", — сказала политик.

Кравчук подчеркнула, что отставка Разумкова уже очевидна. Однако вряд ли он пойдет в жесткую оппозицию с фракцией, как Гео Лерос, и будет "критиковать все, что связано с президентом", считает представитель СН.

"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента", — заявила нардеп.

Ранее Фокус писал, что впервые слухи о смене Разумкова на Стефанчука разошлись еще в июле этого года. Источник 24 канала сообщал, что Офис президента обеспокоен автономностью Разумкова, также в ОП увидели в нынешнем спикере опасного конкурента для Зеленского на выборах-2024. Именно это и стало причиной разговоров о смене главы ВР.

Тема отставки Разумкова оживилась на фоне голосования за законопроект о деолигархизации, против утверждения которого он выступал. Впрочем, это считают лишь формальной причиной, реальной же называют излишнюю автономность главы парламента.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что процедура отставки Разумкова стартует в понедельник, 4 октября. Такое решение фракция приняла на заседании в Трускавце, где также были подведены итоги двухлетней работы политсилы.