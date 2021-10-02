Процедура отставки Разумкова стартует 4 октября, – "Слуга народа"

С датой начала процесса члены фракции определились путем голосования.

Процедура отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова начнется в понедельник, 4 октября. Об этом на своем Telegram-канале заявила пресс-секретарь парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Решение было принято на выездном заседании политсилы в Трускавце, где присутствует также президент Украины Владимир Зеленский.

"На фракции "Слуга народа" обговорили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова", – написала пресс-секретарь, отметив, что вопрос решался путем голосования.

Фокус ранее писал о том, что ранее 2 октября президент Зеленский заявил, что вопрос отставки Разумкова с должности спикера Рады — это "внутрифракционный вопрос" "Слуги народа".

"Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа", — заявил глава государства журналистам.

Напомним, что народные депутаты из фракции "Слуга народа", которые проводят выездной съезд в Трускавце, собрали достаточное количество подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы вопрос был вынесен на голосование. Сам Разумков зовет "слуг" обсудить итоги его работы.

Как известно, 2 октября "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку Разумкова в Трускавце. Нардепы также обсуждают возможности лишения его депутатского мандата.

30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамии запросил у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова листы для сбора подписей за его увольнение.