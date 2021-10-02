"Для меня это как меню": Зеленский рассказал, что думает об отставке Разумкова (видео)
Глава государства считает, что позиция спикера Верховной Рады по деолигархизации и санкциям не совпадает с мнением большинства нардепов и простых украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого "Слуга народа" пытается отправить в отставку. Он выразил свою позицию в комментарии телеканалу "Дом" на совещании фракции в Трускавце.
Глава государства считает отставку Дмитрия Разумкова внутрифракционным вопросом "Слуги народа", на котором не стоит делать акцент во время съезда. Самой большой ошибкой спикера Рады Владимир Зеленский считает вынесение разногласий в публичную плоскость.
"Для меня все очень просто. По поводу работы спикера — любого. По поводу работы главы комитета — любого. Касательно главы ОГА — любого. Для меня это как меню от партии "Слуга народа". Оно наработано. Это меню — это наши обязанности. Поэтому очень просто. Если мы боремся с олигархами — подпишите закон, если не подписываете — ищите другую команду. Дело же не в нем. То или иное лицо, если не поддерживает санкционную политику относительно, например, господина Медведчука, я считаю, у этих людей другие политические взгляды, и это нормально. Но если они другие, чем у 200 депутатов и 73%, которые отдали свои голоса за эту программу — значит ты живешь своей личной жизнью", — сказал Зеленский.
Также он подчеркнул, что рассматривает работу украинских министров исключительно по их результативности в рамках поставленных задач. Он выступил за то, чтобы главы министерств по примеру продвинутых стран выстраивали в Украине государственные институции, работающие даже после их отставки. По мнению президента, больших успехов в трансформации страны уже добились министерства энергетики цифровой трансформации, инфраструктуры и здравоохранения.
Ранее стало известно, что в Трускавце "Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Разумкова. По словам нардепа Алексея Устенко, за отстранение спикера Верховной Рады уже высказались более 150 человек.