"Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова в Трускавце (видео)

Нардепы уже собрали более 150 подписей. При этом Разумков может лишиться также и депутатского мандата — политик написал заявление о выходе из фракции при назначении на должность спикера.

В субботу, 2 октября, фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Трускавце. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина".

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По информации телеграм-канала Pavlovsky News, нардепы обсуждают лишение спикера не только поста в Верховной Раде, но и депутатского мандата. Дмитрий Разумков написал заявление о выходе из фракции, когда устраивался на должность главы парламента, и руководство "Слуги народа" сохранило документ.

Уточним, что согласно ст. 81 Конституции Украины, в случае, если нардеп самостоятельно выйдет из состава фракции партии, от которой его избрали, его мандат могут отозвать по решению руководства этой политсилы.

В то же время корреспондент Фокуса узнал у нардепа Алексея Устенко, что на данный момент собрано уже более 150 подписей.

Ранее Дмитрий Разумков прокомментировал сбор подписей за его отставку, как "коллективное решение". Спикер Верховной Рады считает, что депутатам поставили задачу инициировать процесс, однако не знает, кто именно. Как подчеркнул Дмитрий Разумков, у него не было конфликтов с фракцией "Слуга народа".

Писали также, что нардеп Никита Потураев сообщил о планах обсудить отставку Дмитрия Разумкова в Трускавце на съезде фракции "Слуга народа". Как отметил парламентарий, у него со спикером есть личные "непреодолимые политические разногласия". В частности, они касаются закона о медиа.

Фокус разбирался, зачем команде президента Владимира Зеленского нужна отставка Дмитрия Разумкова. Формальным поводом стало нежелание выносить на голосование законопроект о деолигархизации, реальной же причиной считают конфликт между "Слугой народа" и спикером из-за независимости последнего.