"Отставка Разумкова будет обсуждаться в Трускавце", — Потураев

Нардеп от "Слуги народа" не верит в президентские амбиции главы Верховной Рады, а сложившуюся ситуацию называет "внутренним кризисом".

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что у него есть "непреодолимые политические разногласия" со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Об этом парламентарий сказал возле отеля Rixos в Трускавце, где будет проходить большой съезд президентской политсилы, передает журналист Фокуса с места событий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Я никакого отношения к приглашениям не имею. У меня лично с Разумковым есть непреодолимые политические разногласия. Радует ли меня это? Нет. Считаю ли я что нужно разобраться — да", — сказал Потураев.

Парламентарий подчеркнул, что считает закрытие пророссийских ресурсов — в том числе телеканалов из орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука — позитивным решением.

"Дмитрий выступил публично против. Я с этим категорически несогласен. Он еще публично критикует закон про медиа на брифингах. Я категорически против этого. А Разумков говорит, что закон не пройдет через парламент", — отметил Потураев.

На вопрос будет ли он голосовать за отставку Разумкова с должности спикера Верховной Рады парламентарий заявил, что хочет выслушать мнения коллег по этому поводу и сделать собственные выводы.

"Это будет обговариваться в Трускавце. Это наш внутренний кризис, ничего такого в нем нет", — подчеркнул Потураев.

Также нардеп добавил, что не верит в президентские амбиции Разумкова, и в то, что спикер Верховной Рады мог бы составить конкуренцию Владимиру Зеленскому на следующих президентских выборах.

[ + – ] Никита Потураев на съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце Фото: Фокус [ + – ] Никита Потураев на съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце Фото: Фокус

К самому отелю Rixos уже подвезли членов фракции "Слуга народа", которых поселили в других местах.

[ + – ] "Слуги народа" приехали к отелю Rixos в Трускавце для участия в съезде фракции

Напомним, съезд нардепов фракции "Слуга народа" в Трускавце пройдет с 1 по 2 октября. Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова на это выездное заседание не пригласили.

Накануне, 30 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва председателя парламента с его должности. Комментируя эту новость Разумков пожелал своим коллегам "продуктивной работы в Трускавце".