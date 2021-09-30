"Слуги народа" отправились в Трускавец без Разумкова: полная программа выездного заседания

Нардепы поселятся в гостиницах Rixos, "Миротель" и "Лесная песня", а на второй день лидер фракции Давид Арахамия порадует "слуг народа" своим DJ-сетом.

Депутаты "Слуги народа" выехали из Киева в Трускавец, где пройдет выездное заседание парламентской фракции. Об этом пишет Сегодня.

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Журналисты напоминают, что с 1 по 3 октября в Трускавце состоится обсуждение итогов работы парламентской фракции "Слуга народа" за два года и обсудят возможные кадровые ротации.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который прошел в парламент по списку "Слуги народа", не получил приглашение на выездное заседание фракции в Трускавце.

[ + – ] "Слуги народа" выехали в Трускавец на выездное заседание фракции

Как сообщает подсанкционное издание "Страна", на первой платформе, откуда отходил поезд со "слугами народа", дежурили бойцы Нацгвардии. Также известно, что депутаты президентской фракции расположились в разных вагонах пассажирского поезда.

[ + – ] "Слуги народа" выехали в Трускавец

Перед отправлением на первой платформе журналист Вестей пообщался с нардепом Богданом Яременко, который также поехал в Трускавец на выездное заседание. Корреспондент поинтересовался у парламентария, будет ли он голосовать за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

В ответ на это нардеп заявил, что вопроса об отставке главы Рады в повестке дня нет и про подписные листы он ничего не знает.

[ + – ] Богдан Яременко перед отправлением в Трускавец

"Слуги народа" едут в Трускавец — программа съезда президентской фракции

По информации издания "Украинская правда", в 8:15 с железнодорожного вокзала в Трускавце организуют трансфер до гостиниц для тех "слуг народа", которые не водят автомобиль.

Программа съезда в Трускавце 1 октября:

8:30-15:00 — чек-ин в гостиницах Rixos, "Миротель", "Лесная песня", завтрак и свободное время;

с 13:00 — обед в Rixos;

15:00-17:00 — проведение заседания, организационные вопросы, выступления, презентации, Q&A;

17:30-19:00 — сессия с главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофеем Миловановым;

с 19:00 — ужин и свободное время.

Программа съезда в Трускавце 2 октября, на когда запланирован визит президента Владимира Зеленского:

10:00-11:30 — сессия с участием глав силовых ведомств Украины;

до 19:00 — работа в группах и презентация наработок, перерывы на обед и кофе-брейки;

после ужина с 21:30 — церемония награждения лучших нардепов из "Слуги народа";

22:30 — гала-ужин, на котором Давид Арахамия сыграет DJ-сет.

3 октября у "слуг народа" в Трускавце будет завтрак и возвращение на поезде в Киев.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как в 2019 году "слуги народа" писали в Трускавце стратегию развития Украины.

Также Фокус рассказывал, почему спикера Рады Дмитрия Разумкова не пригласили на съезд в Трускавце. По словам главы фракции Давида Арахамия, председатель парламента является внефракционным депутатом, поэтому Дмитрий Разумков не получил приглашение на выездное мероприятие.