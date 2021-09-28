Арахамия объяснил, почему Разумкова не пригласили в Трускавец (видео)
"Слугам народа" на выездном заседании фракции вручат "партийные Оскары", а сам глава фракции выступит в качестве ди-джея David Braun.
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде на данный момент еще не отправляла приглашение на заседание в Трускавце председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, сообщил в эфире "Украина 24" глава фракции Давид Арахамия.
"На данный момент – нет, но это может измениться", – заявил он, отвечая на вопрос, будет ли присутствовать на этом мероприятии спикер Рады.
По его словам, Разумкову приглашение на мероприятие не отправляли в связи с тем, что формат заседания еще не доведен до конца.
"Он не член нашей фракции, не фракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие, но обсуждаем приглашенных гостей", – объяснял Арахамия.
Вместе с тем, заместитель Разумкова Руслан Стефанчук на заседание приглашен в связи с тем, что является менеджером проекта так называемой "тройки".
"Когда мы разрабатывали законодательные инициативы, по этому направлению работали глава профильного комитета, профильный министр и заместитель главы Офиса президента. Стефанчук курирует это направление. На презентацию этой программы у нас отведено несколько часов", – сказал он.
Также парламентарий анонсировал вручение в Трускавце новой награды отличившимся "слугам народа".
"Планируем сделать церемонию награждения, условно "партийным Оскаром" за всякого рода вещи, происходившие в течение двух лет. С юмором, иронией, планируем эдакий "гала-ужин", – добавил глава фракции.
Сам Арахамия в конце мероприятия пообещал выступить перед нардепами в качестве ди-джея David Braun.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что до сих пор не получил приглашения на сборы фракции "Слуга народа", которые пройдут в Трускавце. При этом, спикер парламента пообещал посетить встречу, если его туда пригласят.
25 июня Разумков заявлял, что он не собирается в отставку.
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