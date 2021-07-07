С глаз долой. Чем Разумков и Аваков раздражают Банковую и почему от них нельзя избавиться

Офис президента жаждет кадровой перезагрузки. Наибольшие шансы попасть под раздачу у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и министра внутренних дел Арсена Авакова. Но убрать их будет непросто

Разговоры о том, что президент недоволен спикером парламента Дмитрием Разумковым, ведутся давно. Косвенно их подтверждают слова советника руководителя Офиса президента (ОП) Михаила Подоляка. В одном из недавних интервью он сказал, что командный игрок должен работать по принципам команды, и если Разумков хочет вести самостоятельную политическую деятельность, ему нужно покинуть парламент.

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"Перевыберись сам и после этого уже доказывай, что ты самостоятельный политик", — считает Подоляк, намекая, что без президента Владимира Зеленского политическая карьера спикера не сложилась бы.

Впрочем, Разумкову это не мешает. Он регулярно демонстрирует самостоятельность, как только дело доходит до принципиально важных для ОП вопросов, а также открыто критикует инициативы Зеленского. Яркое тому подтверждение — санкции СНБО в отношении украинских граждан. Этот политический механизм в обход долгой бюрократической системы правосудия Разумков не поддержал. В феврале во время заседания СНБО спикер ВР не голосовал за блокировку телеканалов и части активов, принадлежащих нардепу Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.

Комментируя свое решение, глава парламента объяснил, что действует в рамках закона. По его мнению, санкции можно применять только в отношении иностранных граждан, если же украинские граждане нарушают закон, ими должны заниматься правоохранители. Так же Разумков действовал 18 июня, когда СНБО ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Неоднозначно высказывается спикер и относительно президентской политики деолигархизации. Саму идею называет правильной, но когда дело дойдет до повторного рассмотрения соответствующего законопроекта, будет вносить собственные правки.

Также Дмитрий Разумков не согласен с инициативой Владимира Зеленского о том, что вопрос о разрыве отношений Украины с Донбассом нужно выносить на референдум. По его словам, законодательство запрещает поднимать вопрос о территориальной целостности страны на референдуме, к тому же это очень дорогое удовольствие и деньги лучше потратить на решение экономических и социальных проблем.

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Политолог Владимир Фесенко считает, что глава ВР давно потерял доверие президента, тогда как для Владимира Зеленского важна команда, которая соблюдает его правила игры, она должна быть преданной, исполнительной и дисциплинированной в проведении единой политики. Если представители команды демонстрируют особые подходы, не совпадающие с президентскими, недоверие к ним усиливается и от них избавляются. Так было с Андреем Богданом, экс-руководителем ОП, и Алексеем Гончаруком, бывшим премьер-министром.

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Тем не менее Разумков осторожничает. Демонстрируя самостоятельность, он не вступает в конфликт с президентом. Об этом говорит политолог Андрей Золотарев, отмечая, что человек на такой высокой должности неизбежно задумывается над карьерными перспективами, а в его окружении всегда есть те, кто говорят, что он — будущий президент.

Сам Дмитрий Разумков на вопрос Фокуса о том, каким видит свое политическое будущее, четкого ответа не дает. Говорит, что никаких проектов не планирует, самостоятельно увольняться не собирается и считает смешным то, что пишут о его политических амбициях: "Нужно работать на своей должности так, чтобы не было стыдно после того, как ВР закончится. Пока что у меня это получается. Надеюсь, через пару лет будет получаться так же".

Более удобным и лояльным Офису президента кандидатом вместо нынешнего главы ВР мог бы стать Руслан Стефанчук, первый заместитель Разумкова. Но с кардинальными перестановками на Банковой не торопятся, поскольку для этого не хватает голосов в парламенте. Тем более представители разных фракций неоднократно заявляли, что работа действующего главы ВР их полностью устраивает и менять что-то они не хотят. По этой причине в ОП сделали шаг назад, пытаясь замести следы. Тот же Михаил Подоляк на днях заявил, что слухи об увольнении Разумкова разгоняет команда главы парламента с целью придать политического веса спикеру.

Мощный министр: возможно ли "обойтись без Авакова"?

Неоднозначная ситуация складывается и вокруг Арсена Авакова, руководящего МВД уже восьмой год подряд. Его отставки в обществе ждут с начала прихода к власти Владимира Зеленского, но найти подходящую замену "мощному", как выразился глава государства, министру не могут.

Политологи, с которыми пообщался Фокус, уверены, что часть влиятельных людей в окружении президента министру внутренних дел не доверяют, выказывая недовольство его чрезмерным влиянием.

"После того как история с санкциями СНБО усилила влияние президента, часть команды Зеленского пришла к выводу, что они укрепились, готовы взять под контроль все силовые структуры, никого не боятся и могут обойтись без Авакова", — отмечает Фесенко.

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Другая часть президентского окружения, напротив, считает, что с Аваковым лучше дружить, чем вступать в открытую конфронтацию. Дескать, он лояльный министр и полезен для поддержания порядка на улице.

В очередной раз разговоры об отставке Авакова возобновились после голосования СНБО за введение санкций против Фирташа и Фукса. По словам политолога Андрея Золотарева, министр внутренних дел решение Совбеза в отношении своего давнего харьковского товарища Фукса не поддержал, так как после смерти Геннадия Кернеса они вместе борются за контроль над Харьковом.

Уволить Авакова непросто

Отправить Арсена Авакова в отставку будет сложно, поскольку, как и в случае с Разумковым, голосов под это дело может не хватить.

"Попытка сбить Авакова может быть опасной для Зеленского, — отмечает Золотарев. — Например, у министра внутренних дел хорошие отношения с Юлией Тимошенко [главой партии "Батькивщина"], которую часто недооценивают". Да и в правящей партии "Слуга народа" к возможному увольнению министра относятся скептически.

"Лично я не готова голосовать за отставку Авакова. Да и каких-то сигналов по таким кадровым изменениям нет", — комментирует Фокусу Евгения Кравчук, депутат фракции.

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Наиболее легкий способ избавиться от Авакова — отправить в отставку весь Кабмин. Но тогда есть опасность политического кризиса, который выгоден оппозиции. За увольнение правительства депутаты проголосуют, а вот назначение новых министров рискует забуксовать. Особенно если Дмитрий Разумков и Арсен Аваков объединятся против ОП.

По словам спикера ВР, Аваков работает эффективно, полиция и Нацгвардия под его началом во время пандемии коронавируса обеспечили порядок на улицах.

"Поэтому деятельность Арсена Борисовича я оцениваю достаточно положительно. Что касается возможной отставки Арсена Авакова, то ни от премьер-министра, ни лично от министра внутренних дел пока никаких предложений или обращений в Верховную Раду не поступало", — говорит Разумков.

Наиболее вероятным временем кадровых перестановок политологи называют осень, когда стартует новый политический сезон. Тогда же в Офисе президента могут начаться обстоятельные собеседования со сменщиками Разумкова и Авакова. И если с кандидатурой нового главы ВР интриги нет, то кто придет на место Авакова, прогнозировать никто не берется.