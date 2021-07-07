З очей геть. Чим Разумков і Аваков дратують Банкову і чому від них не можна позбутися

Офіс президента жадає кадрового перезавантаження. Найбільші шанси потрапити під роздачу у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але прибрати їх буде непросто.

Розмови про те, що президент незадоволений спікером парламенту Дмитром Разумковим, ведуться давно. Побічно їх підтверджують слова радника керівника Офісу президента (ОП) Михайла Подоляка. В одному з недавніх інтерв'ю він сказав, що командний гравець повинен працювати за принципами команди, і якщо Разумков хоче вести самостійну політичну діяльність, йому потрібно покинути парламент.

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"Перевиберись сам і після цього вже доводь, що ти самостійний політик", — вважає Подоляк, натякаючи, що без президента Володимира Зеленського політична кар'єра спікера не склалася б.

Втім, Разумкову це не заважає. Він регулярно демонструє самостійність, як тільки справа доходить до принципово важливих для ОП питань, а також відкрито критикує ініціативи Зеленського. Яскраве тому підтвердження — санкції РНБО щодо українських громадян. Цей політичний механізм в обхід довгої бюрократичної системи правосуддя Разумков не підтримав. У лютому під час засідання РНБО спікер ВР не голосував за блокування телеканалів і частини активів, що належать нардепу Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.

Коментуючи своє рішення, глава парламенту пояснив, що діє у межах закону. На його думку, санкції можна застосовувати тільки щодо іноземних громадян, якщо ж українські громадяни порушують закон, ними повинні займатися правоохоронці. Так само Разумков діяв 18 червня, коли РНБО ввела санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Неоднозначно висловлюється спікер і щодо президентської політики деолігархізації. Саму ідею називає правильною, але коли справа дійде до повторного розгляду відповідного законопроекту, буде вносити власні правки.

Також Дмитро Разумков не згоден з ініціативою Володимира Зеленського про те, що питання про розрив відносин України з Донбасом потрібно виносити на референдум. За його словами, законодавство забороняє піднімати питання про територіальну цілісність країни на референдумі, до того ж це дуже дороге задоволення і гроші краще витратити на вирішення економічних та соціальних проблем.

Відставка для підвищення статусу: Разумков "коли закінчиться ВР"

Політолог Володимир Фесенко вважає, що глава ВР давно втратив довіру президента, тоді як для Володимира Зеленського важлива команда, яка дотримується його правила гри, вона повинна бути відданою, виконавчою та дисциплінованою у проведенні єдиної політики. Якщо представники команди демонструють особливі підходи, що не збігаються з президентськими, недовіра до них посилюється і від них позбавляються. Так було з Андрієм Богданом, екскерівником ОП, та Олексієм Гончаруком, колишнім прем'єр-міністром.

Найлегший спосіб позбутися від Авакова — відправити у відставку весь Кабмін. Але тоді є небезпека політичної кризи, яка вигідна опозиції

Проте Разумков демонструє обережність. Демонструючи самостійність, він не вступає в конфлікт з президентом. Про це говорить політолог Андрій Золотарьов, зазначаючи, що людина на такій високій посаді неминуче замислюється над кар'єрними перспективами, а в його оточенні завжди є ті, хто кажуть, що він — майбутній президент.

Сам Дмитро Разумков на питання Фокуса про те, яким бачить своє політичне майбутнє, чіткої відповіді не дає. Каже, що ніяких проектів не планує, самостійно звільнятися не збирається і вважає смішним те, що пишуть про його політичні амбіції: "Потрібно працювати на своїй посаді так, щоб не було соромно після того, як ВР закінчиться. Поки що у мене це виходить. Сподіваюся, через кілька років буде виходити так само".

Зручнішим і лояльнішим Офісу президента кандидатом замість нинішнього глави ВР міг би стати Руслан Стефанчук, перший заступник Разумкова. Але з кардинальними перестановками на Банковій не поспішають, оскільки для цього не вистачає голосів у парламенті. Тим паче представники різних фракцій неодноразово заявляли, що робота чинного глави ВР їх повністю влаштовує і змінювати щось вони не хочуть. З цієї причини в ОП зробили крок назад, намагаючись замести сліди. Той же Михайло Подоляк днями заявив, що чутки про звільнення Разумкова розганяє команда глави парламенту з метою надати політичну вагу спікеру.

Потужний міністр: чи можливо "обійтися без Авакова"?

Неоднозначна ситуація складається і навколо Арсена Авакова, керівника МВС вже восьмий рік поспіль. Його відставки в суспільстві чекають з початку приходу до влади Володимира Зеленського, але знайти відповідну заміну "потужному", як висловився глава держави, міністру не можуть.

Політологи, з якими поспілкувався Фокус, впевнені, що частина впливових людей в оточенні президента міністру внутрішніх справ не довіряють, виявляючи невдоволення його надмірним впливом.

"Після того як історія з санкціями РНБО посилила вплив президента, частина команди Зеленського дійшла висновку, що вони зміцнилися, готові взяти під контроль всі силові структури, нікого не бояться і можуть обійтися без Авакова", — зазначає Фесенко.

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Інша частина президентського оточення, навпаки, вважає, що з Аваковим краще дружити, ніж вступати у відкриту конфронтацію. Мовляв, він лояльний міністр і корисний для підтримки порядку на вулиці.

Учергове розмови про відставку Авакова поновилися після голосування РНБО за введення санкцій проти Фірташа і Фукса. За словами політолога Андрія Золотарьова, міністр внутрішніх справ рішення Радбезу щодо свого давнього харківського товариша Фукса не підтримав, тому що після смерті Геннадія Кернеса вони разом борються за контроль над Харковом.

Звільнити Авакова непросто

Відправити Арсена Авакова у відставку буде складно, оскільки, як і у випадку з Разумковим, голосів під цю справу може не вистачити.

"Спроба збити Авакова може бути небезпечною для Зеленського, — зазначає Золотарьов. — Наприклад, у міністра внутрішніх справ хороші відносини з Юлією Тимошенко [главою партії "Батьківщина"], яку часто недооцінюють". Та й у правлячій партії "Слуга народу" до можливого звільнення міністра ставляться скептично.

"Особисто я не готова голосувати за відставку Авакова. Та й якихось сигналів по таким кадровим змінам немає", — коментує Фокусу Євгенія Кравчук, депутат фракції.

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Найлегший спосіб позбутися Авакова — відправити у відставку весь Кабмін. Але тоді є небезпека політичної кризи, яка вигідна опозиції. За звільнення уряду депутати проголосують, а ось призначення нових міністрів ризикує забуксувати. Особливо якщо Дмитро Разумков і Арсен Аваков об'єднаються проти ОП.

За словами спікера ВР, Аваков працює ефективно, поліція і Нацгвардія під його керівництвом під час пандемії коронавірусу забезпечили порядок на вулицях.

"Тому діяльність Арсена Борисовича я оцінюю досить позитивно. Що стосується можливої відставки Арсена Авакова, то ні від прем'єр-міністра, ні особисто від міністра внутрішніх справ поки ніяких пропозицій чи звернень до Верховної Ради не надходило", — говорить Разумков.

Найбільш вірогідним часом кадрових перестановок політологи називають осінь, коли стартує новий політичний сезон. Тоді ж в Офісі президента можуть початися ґрунтовні співбесіди зі змінниками Разумкова і Авакова. І якщо з кандидатурою нового глави ВР інтриги немає, то хто прийде на місце Авакова, прогнозувати ніхто не береться.