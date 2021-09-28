Арахамія пояснив, чому Разумкова не запросили в Трускавець (відео)

"Слугам народу" на виїзному засіданні фракції вручать "партійні Оскари", а глава фракції виступить як ді-джей David Braun.

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді наразі ще не надсилала запрошення на засідання в Трускавці голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, повідомив в ефірі "Україна 24" глава фракції Давид Арахамія.

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"Наразі — ні, але це може змінитися", — заявив він, відповідаючи на питання, чи буде присутній на цьому заході спікер Ради.

За його словами, Разумкову запрошення на захід не надіслали в зв'язку з тим, що формат засідання ще не доведений до кінця.

"Він не член нашої фракції, не фракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід, але обговорюємо запрошених гостей", — пояснював Арахамія.

Разом із тим, заступник Разумкова Руслан Стефанчук на засідання запрошений в зв'язку з тим, що є менеджером проєкту так званої "трійки".

"Коли ми розробляли законодавчі ініціативи, за цим напрямком працювали глава профільного комітету, профільний міністр і заступник глави Офісу президента. Стефанчук курирує цей напрямок. На презентацію цієї програми у нас відведені кілька годин", — сказав він.

[ + – ] Арахамія про виїзне засідання "Слуг народу"

Також парламентарій анонсував вручення в Трускавці нової нагороди "слугам народу", які відзначилися.

"Плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійним Оскаром" за будь-якого роду речі, що відбувалися протягом двох років. З гумором, іронією, плануємо таку собі "гала-вечерю", — додав глава фракції.

Сам Арахамія наприкінці заходу пообіцяв виступити перед нардепами як ді-джей David Braun.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що досі не отримав запрошення на збори фракції "Слуга народу", які пройдуть в Трускавці. При цьому, спікер парламенту пообіцяв відвідати зустріч, якщо його туди запросять.

25 червня Разумков заявляв, що він не збирається у відставку.

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