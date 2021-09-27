На вихід. Навіщо команді Зеленського потрібна відставка Разумкова

Що в результаті відставки голови Верховної Ради можуть втратити "слуги", а Дмитро Разумков — знайти.

"Світоглядний конфлікт", "складна виробнича ситуація", "некомандна гра" — так в останні дні говорять представники влади про відносини спікера Дмитра Разумкова з депутатами монобільшості та Офісом президента. У кулуарах парламенту все частіше обговорюють можливу відставку глави ВР. Формальний привід — небажання виносити в зал законопроєкт про олігархів, що є принципово важливим для президента Володимира Зеленського. Реальний — конфлікт між "слугами" і президентом з одного боку і спікером — з іншого, що триває близько року. Його причина: демонстрація самостійності глави ВР.

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На дистанції

Дмитро Разумков дистанціюється від Офісу президента, не діє, як більшість, а часом переходить до нього в опозицію. Про це вперше голосно заговорили восени 2020-го під час конституційної кризи. Тоді Разумков розкритикував президентський законопроєкт про Конституційний Суд, а через кілька місяців виявився єдиним з 19 членів Ради національної безпеки та оборони, хто відмовився підтримати санкції проти соратника Віктора Медведчука, Тараса Козака, і його трьох телеканалів — "112 Україна", NewsOne і ZIK. Ось і зараз Разумков демонструє свою позицію щодо законопроєкту про олігархів, відправивши його до Венеційської комісії, хоча лідер парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія просив цього не робити.

Разумков може стати лідером політсили, яка на наступних виборах набере 5-7% і увійде в парламент політтехнолог Віктор Бобиренко

"Очевидно, що Разумков демонструє свою суб'єктність у політиці, небажання грати роль другого плану за наявності тільки одного головного актора", — не сумнівається Віктор Бобиренко, політтехнолог. За його словами, за два роки роботи глава ВР вибудував рівні стосунки з усіма фракціями, його все частіше називають компромісною політичною фігурою.

У самостійності спікера немає нічого нового. Такі ж амбіції з'являлися в більшості тих, хто перебував у кріслі глави українського парламенту. Так, Олександр Мороз і Володимир Литвин намагалися використовувати Раду як стартовий майданчик для парламентських і президентських виборів, але безуспішно. Тепер спроба за Разумковим.

Дмитро Разумков у пошуках команди

Як і в будь-якого спікера, у Разумкова більше слабких сторін, ніж сильних. Експерти говорять про недостатні фінансові ресурси, обмежену медіа-підтримку, а також несформовану політичну команду. "Зараз спікер збирає союзників — спілкується з мером Києва Віталієм Кличком, головою фракції "Голос" Ярославом Залізняком", — зауважує Олег Постернак, політолог, не виключаючи, що до союзу приєднається колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Багато хто думає, що Разумков не здатний продовжити самостійну політичну кар'єру, але це помилкове уявлення. Разумков може стати лідером політсили, яка на наступних виборах набере 5-7% і увійде в парламент", — упевнений Бобиренко. За його словами, навіть якщо Разумкову доведеться покинути крісло спікера, він буде народним депутатом, тому в грі залишиться. На нього вже орієнтуються близько 20 народних депутатів, зокрема голова Комітету ВР з питань освіти Сергій Бабак, з яким Разумков відвідував школи, а також глава Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Вони входять в умовну групу Разумкова.

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"У нього є й електоральна ніша, яку може за собою закріпити. Це ті, кому набридла четвірка тузів — Зеленський, Порошенко, Бойко і Тимошенко, — хто в них розчарувався. Разумков зараз діє так, як Зеленський на початку 2019 року, — не робить різких заяв, щоб не посваритися з жодною з електоральних груп. Він хоче виглядати як гарний хлопчик, який добре говорить", — пояснює політтехнолог і прогнозує, що незабаром з'явиться новий політичний проєкт. Але щоб він стартував, необхідна гучна історія, наприклад відхід від "слуг" Разумкова. Експерти допускають, що спікер скористався конфліктом і за власною ініціативою зробив його більш публічним, заявивши, що нардепам пропонують гроші, щоб ті проголосували за його відставку. Він також додав, що не буде триматися за посаду і якщо парламентарії проявлять ініціативу, готовий для цього оперативно видати підписні листи.

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Правда, політолог Володимир Фесенко, близький до Офісу президента, не впевнений, що Разумков хоче діяти активно.

"Заява Разумкова про те, що нібито пропонують гроші з кадрових питань, — це стратегія самозахисту, — вважає він. — Відповідні заяви звучали у 2016-му від Арсенія Яценюка, і взагалі про гроші часто згадують при розгляді лобістських чи конфліктних законопроєктів. Але ці заяви жодного разу не підтвердилися. Швидше за все, ніяких фактологічних підтверджень не буде і цього разу".

З думками про рейтинги

"Мені неприємно слухати, що конфлікт вийшов назовні. Ми будемо спілкуватися з паном спікером особисто, робити висновки та інформувати суспільство", — так прокоментував протистояння глави ВР і "Слуги народу" Давид Арахамія, голова фракції СН. Ці слова про непублічні комунікації з Разумковим можуть свідчити про те, що в Офісі президента ще не вирішили, як діяти далі.

З одного боку, відставка Разумкова як ніколи близька. З іншого — вона несе ризики, історія може негативно позначитися на команді президента.

По-перше, тому що Разумкову вдасться забрати частину голосів у монобільшості.

По-друге, "слуги" ризикують рейтингом — Разумков асоціюється із "зеленими", очолював список партії на парламентських виборах, має хороші особисті показники в соцопитуваннях.

По-третє, складно прогнозувати, яка хвиля критики обрушиться на Офіс президента, якщо Разумков відмовиться мовчати. Крім того, на Банковій не впевнені, що за його відставку вдасться набрати 226 голосів. Можливо, питання вирішила б ситуативна більшість, але оскільки наступним після нього будуть розглядати законопроєкт про олігархів, проти якого висловилися майже всі фракції, то навіть такий сценарій сумнівний.

За такої причини влада поки припинила розмови про відставку Разумкова і намагається вплинути на нього за допомогою призначення нового глави апарату Верховної Ради, місце якого вакантне понад рік. На посаду "слуги" запропонували відразу трьох кандидатів — В'ячеслава Штучного, який раніше обіймав цю позицію, а також чинних нардепів від "Слуги народу" Олександра Копиленка та Павла Фролова.

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"Ми запропонували, подивимося, як відреагує на цей лист спікер. Я б особисто підтримала кандидатуру Штучного, адже він уже показав себе відмінним керівником апарату ВР, а двох потужних депутатів Фролова і Копиленка "втрачати" не хочеться", — коментує Юлія Гришина від "Слуги народу". Нагадаємо, що Штучного звільнили влітку минулого року після конфлікту зі спікером. З'ясувалося, що той нібито стежив за діями Разумкова і доповідав про них на Банкову. У липні 2020-го Штучний написав заяву про звільнення, яку схвалила ВР, незабаром Зеленський призначив його першим заступником начальника Управління держохорони. Але без Разумкова главу апарату ВР призначити неможливо. Кандидатуру за регламентом може пропонувати тільки чинний спікер, він нині на лікарняному.

"Це тиск, — каже політолог Віктор Таран. — "Слугам" важливо отримати контроль над керівником апарату, який здійснює оперативне управління секретаріатом парламенту, організовує роботу парламентських комітетів, звільняє і призначає членів комітетів, забезпечує фінансову роботу парламенту, керує каналом "Рада", відповідає за організацію міжнародних зв'язків, зокрема за напрямок законопроєктів на розгляд Венеційської комісії. Фактично це "шия", що з'єднує "голову", Разумкова, з "тілом" — апаратом. Якщо це буде людина не спікера, останній втрачає повноцінний контроль над організацією парламентської роботи". Таран упевнений, що ключова ідея ініціативи — послабити Разумкова і за можливості зробити ще одну спробу переконати спікера стати більш лояльним до прохань Володимира Зеленського.