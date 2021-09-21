Між заколотом і відставкою. Чим закінчиться конфлікт Зеленського з Разумковим

Спікер ВР Дмитро Разумков, звичайно, ризикнути може, але для формалізації власного проєкту потрібні ресурси і стабільний медіасупровід.

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Найвдаліший момент для старту власного політпроєкту спікера — нинішня осінь. Але тут є одне "але". Якщо Разумков піде в обоймі з Кличком, від цього виграє тільки Кличко. Якщо підбере залишки "Голосу", то навіщо йому таке звуження персональних можливостей?

Якщо ж, отримавши фінансову підтримку, Разумков спробує змайструвати власний "ковчег", то на якій електоральній основі? Україноцентричний сегмент південно-східного поясу? До речі, не найгірший варіант, але це дуже специфічна аудиторія, у якої смаки часом різношерсті.

Важливо

За крок до відставки. Чи призведе конфлікт Разумкова і Зеленського до їхнього політичного розлучення

Або ліберально-орієнтовані групи за типом "Самопомочі", "Сили людей", "ДемАльянсу" і "Голосу"? У цьому випадку потрібен якийсь консолідаційний процес умовно ліберал-демократів, що завжди супроводжується муками. Згадати хоча б, як Садовий "підтримував" на президентських виборах Гриценка.

Що стосується партії "Слуга народу", то зараз у неї залишилася лише та частина електорату, яка пофарбована в націонал-патріотичний колір. Помірні і нейтральні групи як більш рухливий сегмент пішли в "сіру зону".

Можна спробувати їх підібрати, але тоді потрібно акуратно критикувати нинішній стан речей у владі, але при цьому продовжувати позначатися в свідомості, як виходець з команди Зеленського.

Однак, рано чи пізно знадобиться сильний інформаційний удар, що дозволяє зафіксувати в народному сприйнятті змінену позицію спікера більш глибоко.

І вкрай важливо, щоб цей удар був завданий до передбачуваної операції з відставкою. Втім, остання не такий уже й бездоганний та оперативний захід. Фракції небільшості і частина провладних депутатів можуть просто не проголосувати за відставку, показавши зуби Банковій.

Першоджерело.