Между мятежом и отставкой. Чем закончится конфликт Зеленского с Разумковым

Спикер ВР Дмитрий Разумков, конечно, рискнуть может, но для формализации собственного проекта нужны ресурсы и стабильное медиасопровождение.

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Самый удачный момент для старта собственного политпроекта спикера — нынешняя осень. Но тут есть одно "но". Если Разумков пойдет в обойме с Кличко, от этого выиграет исключительно Кличко. Если подберет остатки "Голоса", то зачем ему такое сужение персональных возможностей?

Если же, получив финансовую поддержку, Разумков попробует смастерить собственный "ковчег", то на какой электоральной основе? Украиноцентричный сегмент юго-восточного пояса? Кстати, не самый плохой вариант, но это весьма специфическая аудитория, у который вкусы порой разношерстные.

Важно

В шаге от отставки. Приведет ли конфликт Разумкова и Зеленского к их политическому разводу

Или либерально-ориентированные группы по типу "Самопомощи", "Силы людей", "Демальянса" и "Голоса"? В этом случае требуется некий консолидационный процесс условно либерал-демократов, что всегда сопровождается муками. Вспомнить хотя бы, как Садовой "поддерживал" на президентских выборах Гриценко.

Что касается партии "Слуга народа", то сейчас у нее осталась лишь та часть электората, которая окрашена в национал-патриотический цвет. Умеренные и нейтральные группы, как более подвижный сегмент, ушли в "серую зону".

Можно попробовать их подобрать, но тогда нужно аккуратно критиковать нынешнее положение вещей во власти, но при этом продолжать обозначаться в сознании, как выходец из команды Зеленского.

Однако, рано или поздно понадобится сильный информационный удар, позволяющий зафиксировать в народном восприятии изменившуюся позицию спикера более глубоко.

И крайне важно, чтобы этот удар был нанесен до предполагаемой операции с отставкой. Впрочем, последняя не такое уж и безукоризненное и оперативное мероприятие. Фракции небольшинства и часть провластных депутатов могут просто не проголосовать за отставку, показав зубы Банковой.

Первоисточник.