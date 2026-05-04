Самый опасный момент для Путина: как парад Победы 9 мая превращается в позор побежденного

В России победителей не судят. Это историческая аксиома политического триумфа и величия любого рашн-самодержца.

А как быть с непобедителями, которые не способны победить в нынешней войне, уже превысившей символические 1418 дней ВОВ?

Психологически Путин в мае 2026 года подошел к своему наиболее уязвимому военно-политическому положению после пригожинского бунта, Курской операции ВСУ и уничтожения Черноморского флота РФ.

На помпезном параде он бы хотел выглядеть как тестостеронный политический супермен, а не как одичавший кремлевский старец. Вместо пубертатного восхищения его персоной начала 2000-х, на 26-й год приходит понимание, что перед россиянами — комичный девиант, который боится посмотреть ясными глазами в зеркало судьбы.

И никакие оральные вибрации на Красной площади или на прямой линии не способны уже перебить страх надвигающегося Термидора. Имперский апломб должен строиться на величественных действиях, а не на восковых фигурах. Потому что когда в мозг среднестатистического россиянина проникает "иноагентская" мысль о "голом короле" — она расцветает буйными фантазиями фаллической мести для самоуспокоения коллективного ордынского нрава.

Путин предложил войну как способ отсрочки хаоса будущего, на который Россия запрограммирована в силу заложенной в основе природной ментальной противоречивости. И вот теперь эта его отвратительная обертка невыигранной войны делает более приемлемым даже проклятый хаос. Желание страшных и мучительных перемен становится привлекательнее тягучего болота путинской стабильности, в которой война — это уже бриллиант режимной стабильности.

Государственная машина держала массу в покорности через приятное манипулирование, что эстетически входило во взаимовыгодный социальный контракт. Пусть наверху делают все, что угодно — лишь бы меня не трогали. Такой паттерн позволял делать из врагов всех — Европу, Запад, Байдена, Украину, Зеленского. Можно было через медиапропаганду списывать на них все внутренние и внешние проблемы.

Но у этой технологии есть одна деталь, которую гении политических комбинаций всегда пропускают в качестве патрона, который выстреливает последним. Даже если вы играете в "русскую рулетку".

Ковровая пропаганда приучает своих потребителей к одномерному способу рассуждения, но при этом обучает инструменту упрощенного поиска виновного. Вместе с содержанием медиа дарят человеку и когнитивный набор мышления (как найти и назвать виновного). И там, где раньше с легкостью можно было назначать антигероя кого-то извне — ровно таким же образом на критически уязвимом для системы этапе начинает азартно работать против самих разработчиков.

Россиянин, ныне загнанный в регулярные перебои с мобильным интернетом, борьбу с VPN, блокировку WhatsApp и Telegram — начинает в состоянии эмоционального бешенства оценивать поведение Путина как внутреннее "СВО" против себя. Анестезия проходит, и масса вспоминает об общинных инстинктах и рефлексах, которую заполняют самые крамольные идеи и фокусы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

