Встреча с Трампом на Аляске и "боярская дума" в Кремле: почему Путин уменьшил требования к Украине

Два момента, которые нужно понимать в поведении Путина в последние дни, накануне встречи в Анкоридже 15 августа.

Поэтому высока вероятность, что договоренность о (частичном, ограниченном, неполном или всеобъемлющем) прекращении огня будет.

Первая. Если дошли до личной прямой встречи на уровне президентов, то это означает лишь одно — произошла серьезная коррекция прежде максималистской позиции Путина. Его или "уломали" на уступку, или он увидел окно возможностей в предложениях Уиткоффа. Трамп же расчистил путь для их реализации.

Второе. Путин собирал закрытое совещание с представителями высшего руководства РФ, где присутствовали все те же, кто поддерживал Путина в войне против Украины 21 февраля 2022 года. Тогда Путин поочередно вызвал ключевых чиновников и силовиков для озвучивания позиции по признанию бандформирований ДНР-ЛНР. На совещании замечаем Лаврова, Бортникова, Золотова, Нарышкина, Герасимова и др.

Такие совещания созываются и проводятся перед принятием судьбоносных и важных решений, ведь Путину важен этот боярский "коллективный одобрямс".

