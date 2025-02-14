Вернуть херсонские и запорожские территории: каким может оказаться компромисс России

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Все пытаются понять общую картину мирной инициативы Трампа, собирая ее в мозаике по фрагментам брифингов и отрывочным комментариям.

Когда систему переговоров представляет только Трамп (если представляет и если это вообще система), трудно моделировать ближайшее будущее другим. Даже бедняге Кэллогу, который оказался настоящим олицетворением термина "свадебный генерал".

Но я был бы не я, если бы не обратил внимание на детали. Пит Хегсет, тот, который министр обороны США, в Брюсселе говорит, что возвращение к границам 2014 года — нереалистичный подход". Почему за точку отсчета берется именно 2014-й? А не 1991-й, который нарративно гуляет по пространству?

В этом году РФ оккупировала Крым и часть Донбасса. Правильно ли тогда понимать Хегсета, что Крым и Донбасс признаются как территории, которые Украина должна "забыть"?

Как понять Пита Хегсета? Фото: USA Today

В таком случае другими красками может играть история с возвращением юга Запорожской и Херсонской областей. Аналитические моделирования показывали, что в качестве компромисса Путин мог бы согласиться на возвращение этих территорий под суверенитет Украины. Конечно, в обмен на компромиссы Украины.

Что интересно, вчера Трамп во время брифинга в Белом доме предположил, что Украине удастся получить обратно часть утраченных ею территорий. Прямая цитата: "Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно, но что-то из территорий вернется".

Вероятнее всего, этот момент мог проговариваться с россиянами, что дало основания Трампу сказать о "большом прогрессе" в тайной дипломатии с Москвой.

Но Путин не пойдет никогда на то, чтобы оформлять публично это как "обмен" на часть Курщины по репутационным причинам. Это будет, скорее, формат "жестов доброй воли", например, под аккомпанемент изменений Конституции РФ по вопросам принадлежности части украинских территорий и Конституции Украины относительно курса на вступление в НАТО.

Но до этой стадии еще надо дойти.

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