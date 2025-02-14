Повернути херсонські та запорізькі території: яким може виявитися компроміс Росії

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Усі намагаються зрозуміти загальну картину мирної ініціативи Трампа, збираючи її в мозаїці по фрагментах брифінгів та уривчастих коментарях.

Коли систему переговорів уявляє лише Трамп (якщо уявляє і якщо це взагалі система), важко моделювати найближче майбутнє іншим. Навіть бідолазі Келлогу, який виявився справжнім уособленням терміну "весільний генерал".

Але я був би не я, якщо не звернув би увагу на деталі. Піт Гегсет, той, який міністр оборони США, у Брюсселі говорить, що повернення до кордонів 2014 року — нереалістичний підхід". Чому за точку відліку береться саме 2014-й? А не 1991-й, який наративно гуляє по простору?

Цього року РФ окупувала Крим і частину Донбасу. Чи правильно тоді розуміти Гегсета, що Крим і Донбас визнаються як території, які Україна повинна "забути"?

Як зрозуміти Пiта Гегсета? Фото: USA Today

У такому разі іншими фарбами може грати історія із поверненням півдня Запорізької та Херсонської областей. Аналітичні моделювання показували, що як компроміс Путін міг би погодитись на повернення цих територій під суверенітет України. Звісно, в обмін на компроміси України.

Що цікаво, вчора Трамп під час брифінгу в Білому домі припустив, що Україні вдасться отримати назад частину втрачених нею територій. Пряма цитата: "Повернення України до кордонів 2014 року малоймовірне, але щось із територій повернеться".

Найімовірніше, цей момент міг проговорюватись із росіянами, що дало підстави Трампу сказати про "великий прогрес" у таємній дипломатії з Москвою.

Але Путін не піде ніколи на те, щоб оформлювати публічно це як "обмін" на частину Курщини з репутаційних причин. Це буде, ймовірніше, формат "жестів доброї волі", наприклад, під акомпанемент змін Конституції РФ з питань належності частини українських територій та Конституції України щодо курсу на вступ до НАТО.

Але до цієї стадії ще треба дійти.

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