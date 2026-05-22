Мігрантам приготуватися: не захотіли служити у ЗСУ — служитимете в армії країни тимчасового захисту

Якщо Європа хоче бути готовою до континентальної війни із Росією (а вона, безсумнівно, буде), то вона повинна розробляти сценарії залучення до оборони та війська величезної маси мігрантів, які знайшли прихисток за останні десятиліття. Готувати їх можна вже починати зараз.

Хочеш отримати дозвіл на проживання, роботу та у майбутньому заслужити право на громадянство — ласкаво просимо в європейську армію.

Це, до речі, може стосуватись і українських військовозобовʼязаних чоловіків. Не захотіли воювати із РФ у ЗСУ — тоді будете захищати країну свого тимчасового захисту.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.