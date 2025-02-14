Сутичка нарциса з психопатом: як Путін проводить класичне вербування Трампа

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Те, що ми бачимо у Путіна з Трампом, це вербування в прямому ефірі.

Крок перший: Путін публічно приєднується до трампівської картини світу про вкрадені 2020 року вибори і про те, що війна не почалася б, якби їх не вкрали.

Крок другий: Путін підвищує ставки в трампівському презирстві до Європи, ніби натякаючи, що тут можна сильно не церемонитися, — розповідаючи про помахування європейським хвостиком біля американської ноги. Трамп це оцінив, про що радісно повідомив у своїй соцмережі.

Крок третій: телефонна розмова, яка, найімовірніше, перша особиста. На вже розігрітого попереднім вербуванням Трампа, мабуть, обрушився такий потужний потік лестощів, що він вважав за необхідне похвалитися цим прилюдно: мовляв, Путін цитував мої геніальні висловлювання про здоровий глузд.

І найпоказовіше, що клієнт упевнений, що він зверху, що він веде, і все виходить, як він хоче.

Хоча ведуть його. На очах у здивованої публіки.

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У Юнга якось запитали, що буде, якщо Гітлера, Муссоліні і Сталіна замкнути в одній кімнаті з мінімумом їжі, хто переможе? Переможе найжорстокіший, сказав Юнг, це Сталін. Так власне і вийшло.

У нас тут сутичка нарциса з психопатом, і перший психологічно набагато вразливіший. У нього є "точка болю" — він потребує інших людей, щоб отримувати від них підтвердження своєї пишноти і переваги. Люди на кшталт Трампа зневажають інших (тих, хто слабший і гірший), але потребують їх. А особливо вони потребують схвалення тих, кого вважають сильнішими і кращими, кого не зовсім зневажають, а скоріше навіть захоплюються. Це очевидна і проста у використанні вразливість.

А у психопатів такої точки болю немає, їм ніхто не потрібен (психологічно). Інші люди для них — лише картонні фігурки, які можна легко переставляти туди-сюди. І тепер Путін точно знає, що Трамп зроблений з того ж картону, що і всі інші. Тільки червоного кольору з написом "Мейк Америка грейт егейн". Але так навіть простіше.

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