Казки Байдена закінчилися. Світ від Трампа пропонує Україні жорстоку, але неминучу реальність
Трамп щодо України виступає в ролі жорстокого лікаря, який лікує її від застарілого інфантилізму, зазначає блогер Максим Ялі. Але це в якомусь сенсі краще, ніж казки попереднього президента США, які переносили нас у світ "рожевих поні", котрого не існує.
Посланець Трампа Віткофф міг у Москві провести тривалу зустріч із Путіним. Таке припущення зробив журналіст Fox News, як випливає зі стенограми Білого дому.
А в Україну тим часом їде "ревізор" в особі міністра фінансів США.
Тактика Трампа щодо ведення переговорів із РФ і Україною вже вимальовується.
Природно, чинити тиск на керівництво України набагато простіше, ніж на Путіна.
Тим більше, що у Москви є що запропонувати у вигляді "пряника".
Що для Путіна коштує помилувати американського громадянина і зробити Трампу приємно — і дати привід отримати порцію овацій?
Та завтра ще пачку заарештують.
Трамп послав на зустріч до Путіна не Келлога, якого "забракували" в Москві, а свою довірену особу, яку знає багато років і яка продемонструвала ефективність у веденні переговорів. Зокрема з Ізраїлем уже цього року.
І те, що Путін прийняв його особисто, свідчить про те, що попередні переговори між представниками Трампа і Путіна дійсно просуваються досить швидко. І Трамп дійсно готовий враховувати побажання Кремля.
Ну, а паралельно "голова, що говорить" Трампа Такер Карлсон розповідає про те, що Україна продає половину зброї, яку передають нам США, а українці "жирують" у Європі й узагалі найбагатші люди на Землі...
Момент зіткнення з жорстокою реальністю наближається.Важливо
Три роки (а точніше, всі 33) українці жили у світі ілюзій про те, що весь світ нас підтримує і так триватиме вічно.
Чекаю з нетерпінням, коли стануть відомі вже офіційно вимоги Трампа до України щодо угоди з РФ.
Але вже картина промальовується.
Трамп не хоче брати на себе жодних реальних гарантій безпеки для України. Він хоче отримати Нобелівську премію миру і виконати свою передвиборчу обіцянку зупинити російсько-українську війну.
Перекласти всі зобов'язання на Європу.
Про вступ до НАТО України можна забути. Принаймні, на найближчі 4 роки. Трамп про це говорив уже не раз відкрито. Хоча якщо відверто, це і так було зрозуміло ще за Байдена.
Чимось нинішня ситуація нагадує мені зіткнення з жорстокою реальністю дитини, якій батьки все дитинство розповідали про світ "рожевих поні". А потім батьків не стало — і її віддали в інтернат.
На жаль, світ ілюзій сильно відрізняється від реальності, в якій кожен намагається досягти власних інтересів і цілей коштом слабших.
І так, сприйняття нової реальності, у якій опинився Світ за останні 10 років, у Трампа і Путіна збігається набагато сильніше, ніж в українців загалом.
Інфантилізм — небезпечна хвороба. Процес лікування дуже болісний. Але є і позитивний момент: що раніше починається процес лікування, то швидше настає одужання.
"Казки віденського лісу" від адміністрації Байдена про те, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки буде необхідно, були дуже солодкими. Але в реальності все було по-іншому.
А ми були обманюватися раді...
І тут річ зовсім не в Зеленському та його оточенні.
Він не причина.
Він слідство.
Наслідок нашої незрілості та інфантильності.
Найкраще відображення колективного несвідомого.
І відповідальність за те, що сталося і ще станеться попереду, лежить на всіх нас.
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