Казки Байдена закінчилися. Світ від Трампа пропонує Україні жорстоку, але неминучу реальність

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Посланець Трампа Віткофф міг у Москві провести тривалу зустріч із Путіним. Таке припущення зробив журналіст Fox News, як випливає зі стенограми Білого дому.

А в Україну тим часом їде "ревізор" в особі міністра фінансів США.

Тактика Трампа щодо ведення переговорів із РФ і Україною вже вимальовується.

Природно, чинити тиск на керівництво України набагато простіше, ніж на Путіна.

Тим більше, що у Москви є що запропонувати у вигляді "пряника".

Що для Путіна коштує помилувати американського громадянина і зробити Трампу приємно — і дати привід отримати порцію овацій?

Та завтра ще пачку заарештують.

Трамп послав на зустріч до Путіна не Келлога, якого "забракували" в Москві, а свою довірену особу, яку знає багато років і яка продемонструвала ефективність у веденні переговорів. Зокрема з Ізраїлем уже цього року.

І те, що Путін прийняв його особисто, свідчить про те, що попередні переговори між представниками Трампа і Путіна дійсно просуваються досить швидко. І Трамп дійсно готовий враховувати побажання Кремля.

Ну, а паралельно "голова, що говорить" Трампа Такер Карлсон розповідає про те, що Україна продає половину зброї, яку передають нам США, а українці "жирують" у Європі й узагалі найбагатші люди на Землі...

Момент зіткнення з жорстокою реальністю наближається.

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Поразка і перемога Путіна: як розцінювати "мир за Трампом" і що робити Україні

Три роки (а точніше, всі 33) українці жили у світі ілюзій про те, що весь світ нас підтримує і так триватиме вічно.

Чекаю з нетерпінням, коли стануть відомі вже офіційно вимоги Трампа до України щодо угоди з РФ.

Але вже картина промальовується.

Трамп не хоче брати на себе жодних реальних гарантій безпеки для України. Він хоче отримати Нобелівську премію миру і виконати свою передвиборчу обіцянку зупинити російсько-українську війну.

Перекласти всі зобов'язання на Європу.

Про вступ до НАТО України можна забути. Принаймні, на найближчі 4 роки. Трамп про це говорив уже не раз відкрито. Хоча якщо відверто, це і так було зрозуміло ще за Байдена.

Чимось нинішня ситуація нагадує мені зіткнення з жорстокою реальністю дитини, якій батьки все дитинство розповідали про світ "рожевих поні". А потім батьків не стало — і її віддали в інтернат.

На жаль, світ ілюзій сильно відрізняється від реальності, в якій кожен намагається досягти власних інтересів і цілей коштом слабших.

І так, сприйняття нової реальності, у якій опинився Світ за останні 10 років, у Трампа і Путіна збігається набагато сильніше, ніж в українців загалом.

Інфантилізм — небезпечна хвороба. Процес лікування дуже болісний. Але є і позитивний момент: що раніше починається процес лікування, то швидше настає одужання.

"Казки віденського лісу" від адміністрації Байдена про те, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки буде необхідно, були дуже солодкими. Але в реальності все було по-іншому.

А ми були обманюватися раді...

І тут річ зовсім не в Зеленському та його оточенні.

Він не причина.

Він слідство.

Наслідок нашої незрілості та інфантильності.

Найкраще відображення колективного несвідомого.

І відповідальність за те, що сталося і ще станеться попереду, лежить на всіх нас.

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