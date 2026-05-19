Ми — це наші звички. Як отримувати від них подвійний кайф
"Дуже важливо із самого дитинства формувати корисні звички: читати хороші книжки, займатися спортом, мати хобі. Пробувати і шукати, що саме "твоє". І наскільки це важливо, починаєш розуміти здебільшого лише з віком", — нагадує перекладач, експерт-міжнародник Максим Ялі.
Якщо ти в дитинстві та юності витрачав час лише на розваги, тоді ти витрачаєш свій фізичний ресурс швидше.
А в 35, коли закінчується "гарантія" на твій аватар, все стає набагато складніше. Починаються всякі болячки, зайва вага, хвора печінка та інші "радощі" і наслідки "бурхливої молодості".
Я вже не кажу про вивчення іноземних мов. Адже мозок — це теж м'яз! Якому також потрібне навантаження. І його "м'язові волокна" — нейронні зв'язки, формуються хоч і постійно, але для фізичного тіла потрібна база, яка закладається в ранньому віці.
Ось я якщо не потренуюся кілька днів, у мене в буквальному сенсі починається ломка. Організм вимагає навантаження.
Але який же кайф ти відчуваєш після кожного тренування!
Причому подвійний!
Один — від гормонів щастя, які виробляє організм після фізичного навантаження, а другий — ментальний, від того, що ти подолав лінь і замість скролінгу новин пішов і попрацював у залі.
Залишилося ще почитати цікаву книжку перед сном, і must have денний буде закрито.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.