Ми — це наші звички. Як отримувати від них подвійний кайф

Якщо ти в дитинстві та юності витрачав час лише на розваги, тоді ти витрачаєш свій фізичний ресурс швидше.

А в 35, коли закінчується "гарантія" на твій аватар, все стає набагато складніше. Починаються всякі болячки, зайва вага, хвора печінка та інші "радощі" і наслідки "бурхливої молодості".

Я вже не кажу про вивчення іноземних мов. Адже мозок — це теж м'яз! Якому також потрібне навантаження. І його "м'язові волокна" — нейронні зв'язки, формуються хоч і постійно, але для фізичного тіла потрібна база, яка закладається в ранньому віці.

Ось я якщо не потренуюся кілька днів, у мене в буквальному сенсі починається ломка. Організм вимагає навантаження.

Але який же кайф ти відчуваєш після кожного тренування!

Причому подвійний!

Після тренування можна відчути ментальний кайф: від того, що ти подолав лінь і замість скролінгу новин пішов і попрацював у залі

Один — від гормонів щастя, які виробляє організм після фізичного навантаження, а другий — ментальний, від того, що ти подолав лінь і замість скролінгу новин пішов і попрацював у залі.

Залишилося ще почитати цікаву книжку перед сном, і must have денний буде закрито.

Усім гарного і плідного тижня!

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

