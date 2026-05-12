Інтерв'ю Мендель Такеру Карлсону: чому це удар під дих, але не Зеленському, а Україні
"Так принижувати свою країну і "бити їй під дих" у найскладніший момент, кривляючись і манірно поводячись на камеру, потрібно вміти", — передає Максим Ялі своє враження від інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону. І підкреслює: "Те, що вона встигла наговорити, матиме серйозні наслідки".
Почав дивитися інтерв'ю Мендель Такеру Карлсону.
Через 5 хвилин захотілося блюванути.
Так принижувати свою країну і "бити їй під дих" у найскладніший момент, кривляючись і манірно поводячись на камеру, потрібно вміти.
Фу.
Але те, що вона встигла наговорити, матиме серйозні наслідки.
І для Зеленського, і для України.
І наші переговорні позиції щодо умов досягнення мирної угоди з РФ точно не посилилися після.
А ось Мендель, мені здається, навіть не намагалася приховувати задоволення, яке отримувала, видаючи все нові звинувачення на адресу Зеленського.
Підозра Єрмаку, безумовно, є "останнім попередженням" Зеленському.
Кейс підібраний ідеально для знищення рейтингу — будувати "хатинку" під час війни.
Тут одним відео про НЛО точно не відбудешся...
Спостерігаємо.
