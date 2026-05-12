Інтерв'ю Мендель Такеру Карлсону: чому це удар під дих, але не Зеленському, а Україні

Почав дивитися інтерв'ю Мендель Такеру Карлсону.

Через 5 хвилин захотілося блюванути.

Так принижувати свою країну і "бити їй під дих" у найскладніший момент, кривляючись і манірно поводячись на камеру, потрібно вміти.

Фу.

Але те, що вона встигла наговорити, матиме серйозні наслідки.

І для Зеленського, і для України.

І наші переговорні позиції щодо умов досягнення мирної угоди з РФ точно не посилилися після.

А ось Мендель, мені здається, навіть не намагалася приховувати задоволення, яке отримувала, видаючи все нові звинувачення на адресу Зеленського.

Підозра Єрмаку, безумовно, є "останнім попередженням" Зеленському.

Кейс підібраний ідеально для знищення рейтингу — будувати "хатинку" під час війни.

Тут одним відео про НЛО точно не відбудешся...

Спостерігаємо.

