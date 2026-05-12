Интервью Мендель Такеру Карлсону: почему это удар под дых, но не Зеленскому, а Украине
"Так унижать свою страну и "бить ей под дых" в самый сложный момент, кривляясь и жеманничая на камеру, нужно уметь", — передает Максим Яли свое впечатление от интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону. И подчеркивает: "То, что она успела наговорить, будет иметь серьезные последствия".
Начал смотреть интервью Мендель Такеру Карлсону.
Спустя 5 минут захотелось блевануть.
Так унижать свою страну и "бить ей под дых" в самый сложный момент, кривляясь и жеманничая на камеру, нужно уметь.
Фу.
Но то, что она успела наговорить, будет иметь серьезные последствия.
И для Зеленского, и для Украины.
И наши переговорные позиции по условиям достижения мирного соглашения с РФ точно не усилились после.
А вот Мендель, мне кажется, даже не пыталась скрывать удовольствие, которое получала, выдавая все новые обвинения в адрес Зеленского.
Подозрение Ермаку, безусловно, является "последним предупреждением" Зеленскому.
Кейс подобран идеально для уничтожения рейтинга — строить "хатынку" во время войны.
Тут одним видео про НЛО точно не отделаешься…
Наблюдаем.
