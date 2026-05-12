Интервью Мендель Такеру Карлсону: почему это удар под дых, но не Зеленскому, а Украине

Начал смотреть интервью Мендель Такеру Карлсону.

Спустя 5 минут захотелось блевануть.

Так унижать свою страну и "бить ей под дых" в самый сложный момент, кривляясь и жеманничая на камеру, нужно уметь.

Фу.

Но то, что она успела наговорить, будет иметь серьезные последствия.

И для Зеленского, и для Украины.

И наши переговорные позиции по условиям достижения мирного соглашения с РФ точно не усилились после.

А вот Мендель, мне кажется, даже не пыталась скрывать удовольствие, которое получала, выдавая все новые обвинения в адрес Зеленского.

Подозрение Ермаку, безусловно, является "последним предупреждением" Зеленскому.

Кейс подобран идеально для уничтожения рейтинга — строить "хатынку" во время войны.

Тут одним видео про НЛО точно не отделаешься…

Наблюдаем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.