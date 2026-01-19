Эффект Гренландии: почему скандал вокруг огромного острова имеет негативные последствия для Украины

Европа была уверена, что главной угрозой ее безопасности является Россия. И что, помогая финансово Украине, она получит еще два–три года на осознание новой геополитической реальности и подготовке к возможной агрессии против страны ЕС.

Но "новая геополитическая реальность" по имени Трамп решил по-другому.

Фактически требуя от Дании передать ей часть суверенных территорий под видом экономической сделки. При этом открыто заявляя, что если не удастся решить вопрос дипломатическим путем, то прибегнет к более "жестким ".

Для Украины эта ситуация будет иметь негативные последствия:

все сложнее будет апеллировать к нарушению Россией международного права, в действие которого уже никто не верит. Соответственно усложнится процесс получения репараций. Но до этого еще нужно будет дожить.

внимание и финансы ЕС будут направлены на урегулирование новой торговой войны с США. И тема сделки с США и РФ по Украине может отойти на второй план.

Відео дня

Будем надеяться, что все закончится мирно и быстро. Но то, что Трамп уже вошел во вкус после легкой и стремительной спецоперации с похищением Мадуро, становится очевидным.

Так что все может на Гренландии и не закончиться. В зависимости от результата торгов с ЕС.

Про гарантии безопасности странам НАТО со стороны США как-то неловко стало вспоминать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно