Эффект Гренландии: почему скандал вокруг огромного острова имеет негативные последствия для Украины
Гренландский кейс меняет весь геополитический расклад — и, к сожалению, не в пользу Украины, отмечает аналитик Максим Яли. Обострение между США и ЕС отодвигает нашу войну на второй план и ставит под вопрос весь формат мирного урегулирования.
Европа была уверена, что главной угрозой ее безопасности является Россия. И что, помогая финансово Украине, она получит еще два–три года на осознание новой геополитической реальности и подготовке к возможной агрессии против страны ЕС.
Но "новая геополитическая реальность" по имени Трамп решил по-другому.
Фактически требуя от Дании передать ей часть суверенных территорий под видом экономической сделки. При этом открыто заявляя, что если не удастся решить вопрос дипломатическим путем, то прибегнет к более "жестким ".
Для Украины эта ситуация будет иметь негативные последствия:
- все сложнее будет апеллировать к нарушению Россией международного права, в действие которого уже никто не верит. Соответственно усложнится процесс получения репараций. Но до этого еще нужно будет дожить.
- внимание и финансы ЕС будут направлены на урегулирование новой торговой войны с США. И тема сделки с США и РФ по Украине может отойти на второй план.
Будем надеяться, что все закончится мирно и быстро. Но то, что Трамп уже вошел во вкус после легкой и стремительной спецоперации с похищением Мадуро, становится очевидным.
Так что все может на Гренландии и не закончиться. В зависимости от результата торгов с ЕС.
Про гарантии безопасности странам НАТО со стороны США как-то неловко стало вспоминать.
