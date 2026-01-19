Остановил 8 войн, а премию не получил: Трамп объяснил, что побуждает его к захвату Гренландии

Президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Норвегии, в котором связал отказ присудить ему Нобелевскую премию мира с необходимостью установления полного контроля США над Гренландией. В обращении он заявил, что больше не считает себя обязанным действовать исключительно с позиций мира.

В частности, это письмо от нескольких чиновников получил американский журналист Ник Шифрин и опубликовал его на своей странице в X.

Как утверждается, документ был оформлен от имени президента США и разослан сотрудниками Совета национальной безопасности нескольким европейским послам в Вашингтоне. Дипломатов просили передать содержание обращения руководителям правительств или государств.

В письме Дональд Трамп обращается непосредственно к премьер-министру Норвегии Йонасу Гара Стере. Президент США заявляет, что решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира стало для него переломным моментом, а также, подчеркнул. что, по его мнению, заслуживал награду за прекращение восьми войн.

Відео дня

"Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн PLUS, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет доминирующим, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", — написал в письме президент США.

В связи с этим Трамп отмечает, что больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире, хотя подчеркивает, что эта тема и в дальнейшем будет оставаться для него важной. В то же время он заявляет, что теперь может сосредоточиться на том, что считает правильным и необходимым для Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, отдельный блок в этом письме посвящен Гренландии. Там Трамп отмечает, что Дания не способна эффективно защитить остров от возможных угроз со стороны России или Китая. Он также ставит под сомнение право Дании на владение этой территорией, заявляя, что не существует письменных документов, которые бы однозначно это подтверждали, а исторические аргументы, по его мнению, не являются убедительными.

"Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов. Мир не будет безопасным, если у нас не будет полного и тотального контроля над Гренландией. Спасибо! Президент DJT", — добавил чиновник.

По состоянию на сейчас официальных комментариев от Белого дома, а также от правительств Норвегии или Дании относительно подлинности и содержания этого письма не обнародовали.

Напомним, что после переговоров в Белом доме Дания и США так и не смогли согласовать свои позиции относительно будущего Гренландии. И все же несмотря на заявленную "конструктивность" переговоров, Дания не забывает о многочисленных угрозах президента США, и начала усиливать оборону острова.

Также Фокус писал, что Дональд Трамп обвинил Данию в том, что на протяжении 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для Гренландии.