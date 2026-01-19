Зупинив 8 воєн, а премію не отримав: Трамп пояснив, що спонукає його до захоплення Гренландії

Президент США Дональд Трамп надіслав листа прем’єр-міністру Норвегії, у якому пов’язав відмову присудити йому Нобелівську премію миру з необхідністю встановлення повного контролю США над Гренландією. У зверненні він заявив, що більше не вважає себе зобов’язаним діяти виключно з позицій миру.

Зокрема, цей лист від декількох чиновників отримав американський журналіст Нік Шіфрін та опублікував його на своїй сторінці в X.

Як стверджується, документ був оформлений від імені президента США та розісланий співробітниками Ради національної безпеки кільком європейським послам у Вашингтоні. Дипломатів просили передати зміст звернення керівникам урядів або держав.

У листі Дональд Трамп звертається безпосередньо до прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Президент США заявляє, що рішення не присуджувати йому Нобелівську премію миру стало для нього переломним моментом, а також, наголосив. що, на його думку, заслуговував на нагороду за припинення восьми воєн.

"Дорогий Йонасе! Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн PLUS, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що добре і належно для Сполучених Штатів Америки", — написав у листі президент США.

У зв’язку з цим Трамп зазначає, що більше не вважає себе зобов’язаним думати виключно про мир, хоча підкреслює, що ця тема й надалі залишатиметься для нього важливою. Водночас він заявляє, що тепер може зосередитися на тому, що вважає правильним і необхідним для Сполучених Штатів Америки.

Крім того, окремий блок у цьому листі присвячений Гренландії. Там Трамп зазначає, що Данія не здатна ефективно захистити острів від можливих загроз з боку Росії або Китаю. Він також ставить під сумнів право Данії на володіння цією територією, заявляючи, що не існує письмових документів, які б однозначно це підтверджували, а історичні аргументи, на його думку, не є переконливими.

"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина з моменту його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією. Дякую! Президенте DJT", — додав посадовець.

Станом на зараз офіційних коментарів від Білого дому, а також від урядів Норвегії чи Данії щодо автентичності та змісту цього листа не оприлюднювали.

Нагадаємо, що після переговорів у Білому домі Данія і США так і не змогли узгодити свої позиції щодо майбутнього Гренландії. Та все ж попри заявлену "конструктивність" переговорів, Данія не забуває про численні погрози президента США, і почала посилювати оборону острова.

Також Фокус писав, що Дональд Трамп звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для Гренландії.