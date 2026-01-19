"Данія нічого не змогла": Трамп заявив, що час відсунути російську загрозу від Гренландії

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо ситуації з Гренландією. Він звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова.

Водночас тепер настав час змінити це, зазначив Трамп. Свою заяву президент США опублікував у соцмережі Trump Truth. Його заяву процитував Білий Дім у X.

Американський лідер наголосив, що НАТО нібито впродовж 20 років намагалося попередити Данію про те, що країна має позбутися російської загрози для Гренландії.

"НАТО казало Данії 20 років, що "вам треба позбавитися від загрози з боку Росії для Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого вдіяти з цим. Тож тепер настав час, і це буде зроблено", — написав Трамп.

Ситуація щодо Гренландії

4 січня дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер опублікувала зображення Гренландії в кольорах американського прапора. Свій допис вона підписала коротко — "Скоро".

У той же день Дональд Трамп заявив, що Гренландія дійсно потрібна Штатам. За його словами, острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки Америки.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у відповідь попередила про серйозність намірів Трампа щодо Гренландії. Водночас вона нагадала президенту США про те, що мешканці Гренландії вже неодноразово заявляли, що не бажають бути частиною США.

6 січня стало відомо, що Трамп розглядає декілька варіантів, одним з яких є придбання Гренландії. Однак у Білому Домі наголосили, що варіант використання збройних сил США завжди є варіантом, який є в розпорядженні головнокомандувача.

14 січня Трамп заявив, що Гренландії загрожує напад Росії та Китаю, а Данія не здатна її захистити.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес попередив, що можливе захоплення Гренландії Штатами стане для Путіна натяком на продовження своїх агресивних дій проти Європи та України.