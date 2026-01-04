Для захисту: Трамп пояснив, навіщо Америці необхідна Гренландія

Венесуела, можливо, не остання країна, яка зазнала американського втручання. Дональд Трамп має плани на Гренландію.

Сполученим Штатам справді потрібна Гренландія. Про це під час телефонної розмови з The Atlantic заявив президент США Дональд Трамп.

За його словами, острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки Америки.

"Нам дійсно потрібна Гренландія, абсолютно", — підкреслив глава Білого дому.

Водночас Трамп ухилився від прямої відповіді, чи може ситуація, що сталася у Венесуелі, свідчити про готовність вдатися до воєнних дій для захоплення контролю над Гренландією, автономною територією у складі Королівства Данія.

Трамп заявив, що інші мають самі вирішити, що військові дії США у Венесуелі означають для Гренландії.

"Але нам абсолютно потрібна Гренландія. Нам це потрібно для захисту", — заявив політик.

Зазначимо, що дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер опублікувала зображення Гренландії, розфарбоване в кольори американського прапора, супроводивши його коротким підписом "Скоро".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже після своєї інавгурації дзвонив прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен і вимагав у неї продати Гренландію. А на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент Трамп заявляв, що "анексія Гренландії відбудеться".

При цьому Дональд Трамп-молодший їздив до Гренландії, де підкупив обідом місцевих безхатченків, щоб ті розповідали на камеру, як хочуть у США.