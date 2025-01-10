Трамп-молодший підкупив бездомних у Гренландії, щоб записати пропагандистський ролик, — ЗМІ

Виявилося, що співробітники Дональда Трампа-молодшого заманювали соціально незахищених людей вечерями в дорогих готелях, щоб ті вдягнули кепку MAGA і підтримали його батька.

Related video

Син обраного президента США Дональда Трампа, Дон-молодший, підкупив безхатченків у Гренландії вечерями в дорогих готелях, щоб вони зобразили прихильників його батька. Про це повідомляє Danmarks Radio.

Ролик, випущений співробітниками Дональда Трампа-молодшого

Місцеві жителі, а населення Гренландії всього близько 57 тисяч осіб, упізнали людей із пропагандистського ролика, записаного Дональдом Трампом-молодшим у столиці Нуук.

У ролику місцеві жителі в червоних кепках MAGA (Make America Great Again — "Зробимо Америку знову великою" — передвиборче гасло Трампа — ред.) кажуть, що люблять обраного президента США і просять його "врятувати Гренландію" і "купити її".

Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію 7 січня нібито з приватним візитом. Але він прилетів на приватному літаку свого батька і влаштував кілька зустрічей.

Сюжет про візит Дональда Трампа до Гренландії

Кілька гренландців з'явилися в червоних кепках MAGA, позуючи з сином Трампа.

Деякі з них навіть насолоджувалися обідом із Доном-молодшим у прекрасному готелі Hans Egede в Нууку.

Відео з обіду поділився Джастіном Веллсом, який є частиною команди документальних фільмів про Трампа, а потім ним поділився Дональд Трамп-молодший.

У X гренландці, представлені в кепках MAGA, називаються "місцевою спільнотою Нуука".

Але невдовзі після виходу ролика одразу кілька гренландців повідомили, що знають людей на відео: це безпритульні та соціально незахищені люди, які часто чекають на допомогу, або випрошують милостиню в Нууке.

"Це безхатченки і люди похилого віку, яким не вистачає грошей. І тут їм дали поїсти в ресторані, в якому вони ніколи не були. Усе, що їм потрібно було зробити, це вдягнути кепку й опинитися у відеороликах Трампа. Їх підкуповують, і це дуже неприємно", — каже Том Амтофт, який живе в Нууку. Він упізнав багатьох людей на відео.

Він сам спостерігав за спробами людей Трампа змусити людей носити кепки MAGA і передавати на камеру повідомлення на підтримку Трампа.

"Це був дуже агресивний і вибірковий відбір людей, які могли сказати, що Гренландію слід купити", — каже Том Амтофт.

"Кілька співробітників у Нууці підтверджують, що піарники Трампа-молодшого ходили вулицею перед готелем і роздавали кепки MAGA, а також запрошували людей на безкоштовний обід у готелі Hans Egede", — розповіли місцеві жителі журналістам.

"Здавалося, що піарники швидко запросили групу випадкових людей, і деякі з них не знали, у чому саме беруть участь", — каже Бенні Реффельдт Отте, менеджер з маркетингу та комунікацій в офісі компанії Brugseni.

Дональд Трамп-молодший у Гренландії Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Член парламенту Гренландії Аая Гемніц також розповіла DR, що вона впізнала кількох людей, присутніх на вечері в готелі Hans Egede, з видом на вулицю.

"Це люди, запрошені із соціальних мереж або залучені спеціально. Я не думаю, що це правильно. На мій погляд, людям давали безкоштовну їжу в обмін на те, що вони носили кепки і знімалися в масовці у відеороликах і подкастах у соціальних мережах. Я можу констатувати, що принаймні деякі з тих, хто зображений на світлині, не є політично активними", — каже Аая Хемніц.

На запитання, чи залишилося в неї відчуття, що люди Трампа "купили" цих людей для своєї кампанії, Аая відповіла ствердно.

"Безкоштовного обіду не буває. Гренландія вже велика і не повинна бути куплена Трампом", — каже Аая Хемніц.

Штеффен Кретц, міжнародний кореспондент DR, знайшов одного з тих, хто вечеряв із Дональдом Трампом-молодшим у Нууку. Однак Йорген Боассен виявився справжнім шанувальником Трампа.

"Він пояснив, що перебував під пішохідним мостом, де стояв з іншими людьми, яким нічого було робити. Він просто гуляв вулицею, а потім до нього підійшли люди Трампа і запитали: "Гей, не хочеш піти і поїсти в найкращому ресторані міста?" — розповідає Штеффен Кретц.

Утім, він підтвердив, що на обіді в готелі Hans Egede були присутні як звичайні громадяни, так і соціально незахищені люди.

Нагадаємо, спроби США взяти Гренландію під контроль тривають з 19 століття. США неодноразово, починаючи з 1867 року, розглядали або намагалися купити Гренландію — найбільший у світі острів, який не є континентом. Розмови про анексію знову спливли під час Другої світової війни, коли Данія здалася нацистській Німеччині, а США окупували Гренландію.