Американська традиція з ХІХ століття: Дональд Трамп хоче "купити" Гренландію

Політик назвав "абсолютною необхідністю" встановлення контролю над Гренландією. США ще з середини XIX століття намагалися купити або зайняти острів.

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Обраний президент Трамп дав зрозуміти, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США, назвавши в неділю співзасновника PayPal Кена Гавері своїм кандидатом на посаду посла США в Данії. Про це пише Axios.

Під час свого першого терміну перебування в Білому домі Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі Гренландії США, та скасував державну поїздку до Данії, після того як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

Останні коментарі щодо Гренландії він зробив після того, як раніше у вихідні зажадав від влади Панами знизити плату за прохід американських суден через Панамський канал або повернути контроль над ним Сполученим Штатам.

"З метою національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", — написав Трамп у повідомленні для своєї соцмережі Truth Social на Howery.

Пост Дональда Трампа Фото: Скриншот

"Кен прекрасно впорається із завданням представлення інтересів Сполучених Штатів", — зазначив він.

Представники Трампа і Міністерства закордонних справ Данії не відразу відреагували на прохання Axios прокоментувати ситуацію.

Варто зазначити, що США неодноразово, починаючи з 1867 року, розглядали або намагалися купити Гренландію — найбільший у світі острів, який не є континентом. Розмови про анексію знову спливли під час Другої світової війни, коли Данія здалася нацистській Німеччині, а США окупували Гренландію.

Американці в Гренландії під час Другої світової війни Фото: Facebook Greenland Today

Гренландія є частиною континенту Північна Америка, але має тісні геополітичні зв'язки з Європою і отримує фінансування від ЄС, оскільки класифікується як заморська територія, пов'язана з блоком через Данію.

Територія має вихід до Арктики, де між країнами точаться перегони за ресурси в регіоні, котрий, як свідчать дослідження, уже відчуває на собі наслідки зміни клімату.

Чому США повинні взяти контроль над Гренландією

Попри уявну абсурдність заяви Трампа, нещодавні зміни в геополітичній реальності Північної Атлантики роблять формальні відносини між Вашингтоном і Нууком — столицею Гренландії — необхідними, вважають деякі експерти. Так, у матеріалі WSJ, Александр Б. Грей описує ситуацію, в якій опинилася Гренландія. І перспективи від співпраці Гренландії зі США.

Гренландія Фото: Facebook Greenland Today

По-перше, гренландці рухаються до незалежності від Данії. Закон про самоврядування Гренландії 2009 року встановлює значну автономію острова, зокрема певну свободу дій у веденні власних закордонних справ. У політиці Гренландії в галузі зовнішньої політики, безпеки та оборони від лютого 2024 року йдеться, що незалежність є кінцевою метою. Але Гренландія є найменш густонаселеним політичним утворенням у світі. Якщо вона відокремиться від Данії, то відповідатиме за власну безпеку, а з цим завданням вона погано впорається. Це зумовлює серйозне занепокоєння з огляду на другу важливу подію: Росія і Китай загрожують статус-кво в Арктиці. Москва заявила про свої права на значні ділянки Північного Льодовитого океану, зокрема всередині виключної економічної зони Гренландії. Російські дослідницькі судна вторглися у води Гренландії, а Росія розширює свої арктичні бази і грізний криголамний флот. Китай оголосив себе "майже арктичною державою", створив судноплавну мережу під назвою "Полярний шовковий шлях" і побудував власний криголамний флот. Нарешті, вважається, що Гренландія володіє значними природними ресурсами, включно із золотом, сріблом, міддю, нафтою, ураном і рідкоземельними мінералами. Це можливість для супротивників експлуатувати ресурси, не звертаючи уваги на місцеві спільноти або екологічні проблеми. Незалежна Гренландія не зможе протистояти примусовому видобутку, схожому до того, що практикують Китай і Росія.

Гренландія розташована між США та Європою Фото: Скриншот

США можуть запропонувати варіант, який збереже суверенітет Гренландії, одночасно захищаючи її від зловмисних суб'єктів. США десятиліттями використовували Договори про вільну асоціацію з трьома невеликими острівними державами в Тихому океані. Ці COFA надають Мікронезії, Палау і Маршаловим Островам повну незалежність і право вести свої власні зовнішні відносини, а також — військовий доступ США, та вимагають від Вашингтона забезпечувати їхню оборону. Штати також надають економічну підтримку.

"Оскільки Гренландія прагне відокремитися від Данії, США мають бути готові простягнути руку допомоги. Безпека й економічні інтереси Заходу опиняться під загрозою, якщо незалежна Гренландія, оточена хижими іноземними суб'єктами, не матиме зовнішнього захисту. У Дональда Трампа є шанс домовитися про угоду століття", — зазначають журналісти WSJ.

Гренландія хоче отримати незалежність від Данії Фото: Facebook Greenland Today

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп відповів на закиди в його бік щодо зростання впливу на ухвалення політичних рішень з боку бізнесмена Ілона Маска. Трамп заявив, випади в його бік, що він нібито "поступився президентством Маску", є "фікцією". За словами Трампа, бізнесмену не вдасться стати президентом Америки, адже він народився не в США.