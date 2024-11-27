"Місто під льодом": покинута військова база США в Гренландії загрожує катастрофою

Двоє вчених, які обстежили Гренландський льодовиковий щит, під час спроби скласти мапу місцевості, виявили Кемп-Сенчурі — військову базу США часів Холодної війни.

Новий радіолокаційний знімок, зроблений під час квітневого польоту NASA, демонструє структурні елементи Кемп-Сенчурі — покинутої військової бази США, похованої під крижаним щитом Гренландії. За даними НАСА, це не перший випадок, коли база була помічена під час радарних польотів, але тепер її вдалося розглянути детально. Про це пише USA TODAY.

Військова база США Camp Century в Гренландії

"Ми шукали льодове ложе і виявили Camp Century. Спочатку ми не зрозуміли, що це таке", — сказав Алекс Гарднер, вчений-кріосферник із Лабораторії реактивного руху НАСА (JPL), який допомагав керувати проєктом, у своїй заяві.

"Згідно з новими даними, окремі структури в секретному місті видно так, як ніколи раніше", — йдеться в заяві Чада Гріна, фахівця з кріосфери з JPL, який також брав участь у польоті.

Офіційним призначенням бази було випробування будівельних технологій і проведення наукових досліджень в Арктиці. Вона слугувала й надсекретним полігоном для перевірки можливості розгортання ядерних ракет з Арктики під час Холодної війни.

Військова база Кемп-Сенчурі Фото: NASA

База вміщувала 85-200 солдатів і працювала на ядерному реакторі. Зразки крижаних кернів, узяті на базі, досі цитуються в дослідженнях, за словами Вільяма Колгана, кліматолога і льодовиків з Йоркського університету в Торонто, Канада, та наукового співробітника CIRES, який був співавтором дослідження бази, опублікованого в серпні.

Учені висловили занепокоєння тим, що зміна клімату призведе до танення приблизно 30-метрового шару льоду, що покриває базу, і потрапляння відходів із бази в атмосферу.

"Коли ми подивилися на кліматичні симуляції, вони припустили, що замість постійного снігопаду, схоже, що вже у 2090 році ділянка може перейти від чистого снігопаду до чистого танення, тож це буде лише питанням часу, коли відходи розтануть; це стане незворотнім", — сказав Колган.

Вчені з CIRES підрахували, що під льодом поховано 136 акрів відходів із бази Кемп-Сенчурі, зокрема 53 000 галонів дизельного палива, 63 000 галонів стічних вод і невідомий обсяг низькоактивного радіоактивного холодоагенту з ядерного генератора.

Що відомо про військову базу Кемп-Сенчурі

База Кемп-Сенчурі була закинута 1967 року після того, як програма запуску ракет була відхилена Об'єднаним комітетом начальників штабів. Інженерний корпус армії США вивіз камеру ядерної реакції з об'єкта, але залишив усю іншу інфраструктуру і відходи.

Військова база Кемп-Сенчурі Фото: US Army

Кемп-Сенчурі пізніше виявився "проєктом прикриття" для проєкту "Крижаний черв'як", секретного плану зі встановлення пускових установок ядерних ракет під крижаним щитом Гренландії. Проєкт Project Iceworm було закинуто 1967 року, коли з'ясувалося, що гренландський лід недостатньо стабільний, щоб конструкції були життєздатними в довгостроковій перспективі.

Кемп-Сенчурі була мережею траншей, виритих у снігу і льоду і вистелених гофрованими сталевими арками.

Нагадаємо, у Гренландії було знайдено "примарну рукавицю", яка приголомшила вчених. І тепер з'ясувалося, що це таке.