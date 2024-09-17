У льодах Гренландії після обвалення підземного озера знайдено "примарну рукавицю": звідки вона тут

13 років тому вчені були приголомшені, коли вперше помітили на супутникових знімках примарну фігуру, що раптово з'явилася.

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Ця історія почалася 2011 року, коли на супутникових знімках Гренландії вперше несподівано з'явилася примарна западина, відома як "рукавиця". Її помітили на поверхні крижаного покриву і вченим потрібен був час, щоб зрозуміти, що це таке, пише Live Science.

Пізніше науковці виявили, що дивна примарна структура була створена западиною на вкритій снігом поверхні — вона утворилася через безпрецедентне обвалення підземного озера, розташованого прямо під "рукавицею".

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Ляпкоподібний привид, що має вигляд безформної фігури, яка махає в космос, було помічено в крижаній шапці Фладе Ісблінк — її площа становить близько 8 550 квадратних кілометрів, а розташована вона на північному узбережжі Гренландії глибоко під Полярним колом. Дослідники з'ясували, що довжина діри становила близько 3 кілометрів, її ширина — трохи близько 2 кілометрів, а глибина сягала 70 метрів.

За даними Земної обсерваторії NASA, загадкова структура вперше з'явилася в період між 16 серпня і 6 вересня 2011 року, коли область була прихована хмарним покривом. Вченим знадобилося чотири роки, щоб встановити, що западина з'явилася, коли підльодовикове озеро швидко виснажило воду, залишивши по собі підземну печеру, яка швидко обрушилася. Дані вчених свідчать, що на піку цього виснаження льодовикове озеро втрачало 215 кубічних метрів води щосекунди.

На цьому аерофотознімку, зробленому 26 квітня 2013 року, показано, який вигляд мала "рукавиця" крупним планом Фото: Черное море

За словами гляціолога з Лабораторії кріосферних наук NASA Келлі Брант, ця подія, ймовірно, стала першим зареєстрованим випадком швидкого осушення підльодовикового острова в Гренландії. Цікаво, що більшість інших місцевих затоплених озер, на думку вчених, вважаються дуже стабільними.

Вчені продовжили стежити за загадковою структурою і виявили, що в період з 2012 по 2022 роки підльодовикове озеро повільно заповнювалося, а до 2021 року дно западини піднялося на 55 метрів. Спочатку дослідники вважали, що більша частина води, яка знову потрапила в озеро, надійшла з талої води з поверхні, просочуючись під землю. Однак розрахунки пізніше показали, що тала вода могла становити тільки 65% води в озері. Це означає, що озеро також наповнювалося з якогось іншого невідомого джерела.

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