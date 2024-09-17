Во льдах Гренландии после обрушения подземного озера найдена "призрачная варежка": откуда она здесь

13 лет назад ученые были потрясены, когда впервые заметили на спутниковых снимках внезапно появившуюся призрачную фигуру.

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Эта история началась в 2011 году, когда на спутниковых снимках Гренландии впервые неожиданно появилась призрачная впадина, известна как "варежка". Ее заметили на поверхности ледяного покрова и ученым потребовалось время, чтобы понять, что это такое, пишет Live Science.

Позже ученые обнаружили, что странная призрачная структура была создана впадиной в покрытой снегом поверхности — она образовалась из-за беспрецедентного обрушения подземного озера, расположенного прямо под "варежкой".

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Кляксообразное привидение, выглядящее как бесформенная фигура, машущая в космос, была замечена в ледяной шапке Фладе Исблинк — ее площадь составляет около 8 550 квадратных километров, а расположена она на северном побережье Гренландии глубоко под Полярным кругом. Исследователи выяснили, что длина дыры составляла около 3 километров, ее ширина — чуть около 2 километров, а глубина достигала 70 метров.

По данным Земной обсерватории NASA, загадочная структура впервые появилась в период между 16 августа и 6 сентября 2011 года, когда область была скрыта облачным покровом. Ученым потребовалось четыре года, чтобы установить, что впадина появилась, когда подледниковое озеро быстро истощило воду, оставив после себя подземную пещеру, которая быстро обрушилась. Данные ученых свидетельствуют, что на пике этого истощения ледниковое озеро теряло 215 кубических метров воды каждую секунду.

На этом аэрофотоснимке, сделанном 26 апреля 2013 года, показано, как выглядела "варежка" крупным планом Фото: NASA Earth Observatory

По словам гляциолога из Лаборатории криосферных наук NASA Келли Брант, это событие, вероятно, стало первым зарегистрированным случаем быстрого осушения подледникового острова в Гренландии. Любопытно, что большинство других местных затопленных озер, по мнению ученых, считаются очень стабильными.

Ученые продолжили следить за загадочной структурой и обнаружили, что в период с 2012 по 2022 годы подледниковое озеро медленно заполнялось, а к 2021 году дно впадины поднялось на 55 метров. Изначально исследователи полагали, что большая часть воды, которая снова попала в озеро, поступила из талой воды с поверхности, просачиваясь под землю. Однако расчеты позже показали, что талая вода могла составлять только 65% воды в озере. Это значит, что озеро также наполнялось из какого-то другого неизвестного источника.

Ранее Фокус писал о том, что в Гренландии могут прятаться самые большие водопады на планете.