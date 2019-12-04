Озера и реки из талой воды уходят в разломы высотой в один километр и больше

Каждое лето на вершине ледяного покрова Гренландии образуются озера и реки талой воды, которые иногда впадают в огромные трещины во льдах. Об этом сообщает Forbes.

По мнению исследователей, если такая система пересекается с трещинами, то она может отправлять под лед миллионы кубических метров. Процесс дестабилизирует и без того шаткую ситуацию с таянием ледников в Гренландии.

Команда ученых из Кембриджского университета, с помощью беспилотников, смогла проследить за тем, как талая вода расширяла озеро, пока оно не достигло крупной трещины, образовавшейся в прошлом году. Разлом оказался под самым озером так, что за 5 часов из озера утекло около 5 млн куб. м., или 2 тыс. олимпийских бассейнов.

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Такой процесс создает сезонные ледяные пещеры, называемые муленами.

"Учитывая, что размер трещин в ледяном покрове достигает одного километра и более, то водопады из талой воды могут считаться самыми большими в мире", – говорится в научной статье.

"Возможно, мы недооцениваем влияние явления на общую нестабильность ледяного покрова Гренландии. Нам редко удается стать свидетелями того, как быстро истощаются озера. В этот раз нам посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время", – заявил соавтор исследования и пилот дрона Том Чадли.

Ученые говорят, что если взять весь растаявший лед с Гренландского ледяного щита, за вычетом снега, то общая потеря составит около одного миллиарда тонн льда в день.

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