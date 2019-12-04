В Гренландии могут прятаться самые большие водопады на планете
Озера и реки из талой воды уходят в разломы высотой в один километр и больше
Каждое лето на вершине ледяного покрова Гренландии образуются озера и реки талой воды, которые иногда впадают в огромные трещины во льдах. Об этом сообщает Forbes.
По мнению исследователей, если такая система пересекается с трещинами, то она может отправлять под лед миллионы кубических метров. Процесс дестабилизирует и без того шаткую ситуацию с таянием ледников в Гренландии.
Команда ученых из Кембриджского университета, с помощью беспилотников, смогла проследить за тем, как талая вода расширяла озеро, пока оно не достигло крупной трещины, образовавшейся в прошлом году. Разлом оказался под самым озером так, что за 5 часов из озера утекло около 5 млн куб. м., или 2 тыс. олимпийских бассейнов.Важно
Такой процесс создает сезонные ледяные пещеры, называемые муленами.
"Учитывая, что размер трещин в ледяном покрове достигает одного километра и более, то водопады из талой воды могут считаться самыми большими в мире", – говорится в научной статье.
"Возможно, мы недооцениваем влияние явления на общую нестабильность ледяного покрова Гренландии. Нам редко удается стать свидетелями того, как быстро истощаются озера. В этот раз нам посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время", – заявил соавтор исследования и пилот дрона Том Чадли.
Ученые говорят, что если взять весь растаявший лед с Гренландского ледяного щита, за вычетом снега, то общая потеря составит около одного миллиарда тонн льда в день.
Как ранее сообщал Фокус:
- Шпионские снимки помогли оценить скорость таяния гималайских ледников. Из-за глобального потепления "третий полюс" Земли ежегодно теряет по 8 миллиардов тонн льда.
- А в другом исследовании говорится, что две трети альпийских ледников исчезнет к концу века. Исследование швейцарских и голландских ученых показывает, что уже к 2050-му году половина альпийских ледников исчезнет, и дальше ситуация будет становиться только хуже.