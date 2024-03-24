Гренландія стрімко тане: помічено величезну втрату льоду з льодовика острова

Підвищення температури на Землі призвело до того, що один із льодовиків Гренландії втратив дуже багато льоду.

Related video

За допомогою даних наземних вимірювальних приладів, спостережень за допомогою гелікоптерів і супутників на орбіті, вчені з'ясували, що льодовик 79° N на північному сході Гренландії втратив за 26 років величезну кількість льоду. Результати дослідження були опубліковані в журналі The Cryosphere, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це дослідження показує, як глобальне потепління впливає на стійкість плаваючого льодового язика (це довгий і вузький пласт льоду, який спускається з суші в океан). Це має величезне значення для шельфових льодовиків Гренландії та Антарктиди, оскільки нестійкість шельфових льодовиків призводить до того, що потоки льоду швидше рухаються в океан, а значить підвищується його глобальний рівень.

Учені підбили підсумки багаторічних спостережень за льодовиком 79° N на північному сході Гренландії і дійшли невтішних висновків. Швидкість танення льодовика збільшилася, і це призвело до зменшення його товщини. З 1998 року товщина льодовика знизилася на 160 метрів.

За словами вчених, під впливом глобального потепління льодовик значно змінився за більш ніж 2 десятиліття. Тепла вода океану розтоплює лід знизу, а висока температура повітря призводить до танення льодовика зверху. При цьому лід тане на величезній території.

За словами вчених, занадто тепле повітря призводить до того, що на поверхні льодовика з'являються озера, вода з яких довгими каналами стікає до океану і підвищує його рівень. Наприклад, один із каналів сягає довжини 500 метрів, при цьому сам крижаний покрив значно зменшився.

Через те, що темпи танення льодовика значно зросли, почала швидко танути плавуча льодова язик, товщина якого за 26 дет зменшилася більш, ніж на 30 %. Особливо це зниження товщини льоду помітне там, де лід стикається з океаном. Вчені вважають, що цей плаваючий льодовий язик льодовика розколеться протягом наступних кількох років або десятиліть.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що танення льодовикового щита Гренландії може допомогти передбачити літню погоду в Європі.

Також Фокус писав про те, що лісам Тасманії, які очищають повітря від вуглекислого газу, загрожує знищення. Неймовірно важливі ліси в Тасманії перебувають на межі зміни і знищення через глобальне потепління. Місця, що очищають наше повітря від вуглекислого газу, можуть перетворитися на його головне джерело.

Нагадуємо, що вчені знайшли новий вид істот у Великому Солоному озері. У водоймі виявили новий вид живих істот, які можуть вижити в такому середовищі. Досі було відомо тільки про два види багатоклітинних створінь, які можуть пережити настільки високий рівень солоності, як уже писав Фокус.